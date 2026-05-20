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集邦：五月下旬面板報價 監視器小漲、電視及筆電面板持平

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技（TrendForce）20日發布五月下旬面板報價。集邦／提供
集邦科技（TrendForce）20日發布五月下旬面板報價。集邦／提供

集邦科技（TrendForce）20日發布五月下旬面板報價，監視器面板需求小幅成長，推升報價小漲；其餘電視及NB用面板價格均持平。

TrendForce研究副總范博毓表示，部分電視品牌客戶5月開始修正訂單需求，主要品牌客戶整體第2季的採購量預計微幅季減1.5%。雖然記憶體成本高昂，但品牌客戶仍盡力在供應鏈各個環節中，盡可能分散其成本壓力，並調整產品組合，來讓衝擊降到最小，同時穩定其採購動能。在需求稍稍放緩之下，面板廠也以調控產能，按需生產的策略來應對，藉此來維持面板價格的穩定。目前觀察5月的電視面板價格走勢，預估32吋至75吋全尺寸面板價格持平。

范博毓指出，監視器面板5月需求持穩，整體第2季需求預估仍有季增1%的空間。在需求穩定下，面板廠仍積極希望價格維持較大的漲幅，但品牌客戶則多半認為6至7月後對面板需求將開始修正，因此對價格上漲幅度擴大持保守態度，買賣雙方仍在議定價格漲幅區間。預估5月的監視器面板價格走勢，Open Cell面板預估調漲0.2-0.4美元，面板模組以主流尺寸來看，23.8吋FHD估調漲0.2-0.3美元，27吋FHD估調漲0.2美元。

5月的NB面板需求仍然穩定，部分品牌客戶會按照CPU到貨的情況，動態調整面板採購動能。目前觀察5、6月，品牌客戶有機會小幅增加對面板的採購規模。范博毓認為，就算需求維持穩定，面板廠仍難以採取更多積極的價格操作，一方面是品牌客戶目前對下半年需求的看法較為悲觀，面板廠為確保市占率穩定，多半不會太積極提出漲價想法。另一方面則是不同區域面板廠在客戶屬性與產品組合的差異程度大，因此也較難在價格策略上形成較為一致的想法，預估5月的NB面板價格將全面持平。

電視面板 監視器

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