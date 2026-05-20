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英業達強化恩智浦半導體合作 進軍電動車區域控制系統

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

英業達（2356）20日宣布與恩智浦半導體（NXP Semiconductors）的合作邁入全新里程碑，將合作範疇從超寬頻（UWB）技術跨足至「區域控制架構」（Zonal Control Architecture），共同進軍電動車市場的下一波技術變革。

英業達表示，公司與恩智浦自2024年啟動合作至今，在車輛資訊安全與空間感知領域已取得顯著成效。隨著汽車產業進入「軟體定義車輛」（SDV）時代，雙方決定將合作重心轉向車輛架構的核心，也就是區域控制系統。

英業達指出，2026年3月，雙方已成功完成以NXP CoreRide Z248區域參考系統為核心的聯合實驗室專案。該平台不僅支援48V電力分配與智慧資料傳輸，更能大幅精簡車輛內部的線束複雜度，協助整車廠有效縮短產品開發周期，加速新車上市時程。

英業達將於2026年5月主辦「Joint Lab 2.0」展示活動，並以最新S32K5微控制器（MCU）家族作為展示亮點。S32K5是Z248區域系統的心臟，具備800 MHz的強大運算能力，並透過硬體隔離技術，能將多種不同的車載應用安全地整合於單一控制單元中。

此外，該系列晶片整合了乙太網路交換器與CAN加速器，可顯著降低車載網路的通訊延遲。S32K5更採用先進的嵌入式MRAM技術，專為滿足現代電動車高速且頻繁的OTA（遠端更新）需求而量身打造，並內建專用神經處理單元（NPU）以加速邊緣AI運算任務。

英業達 恩智浦 半導體

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