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宜鼎推10GbE高速LAN模組 強化邊緣AI網通布局

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
宜鼎今日推出10GbE高速LAN擴充模組系列。照片／公司提供。
宜鼎今日推出10GbE高速LAN擴充模組系列。照片／公司提供。

全球嵌入式儲存與工控記憶體領導品牌宜鼎（5289）國際20日宣布推出全新10GbE高速LAN擴充模組系列，強化邊緣AI應用中至關重要的網路通訊布局。公司表示，該系列具備完整產品陣容，專為邊緣AI日益增長的效能需求而設計，搭載先進的Intel乙太網路控制器，提供高達10GbE的網路傳輸頻寬。

宜鼎指出，產品提供精巧尺寸規格，並具備M.2與PCIe選項，透過支援DPDK、PTP與SR-IOV技術，可帶來高吞吐量、低延遲的連網效能，確保在空間受限的邊緣環境中，仍可完美勝任 AGV（無人搬運車）、AMR（自主移動機器人）、巨量資料聚合 (Aggregation) 等資料密集型工作負載，實現即時高效的資料交換。

宜鼎進一步說，在邊緣AI架構中，LAN模組扮演如神經傳輸的關鍵角色。隨AI模型複雜化、多路4K/8K影像辨識需求激增，傳統1GbE頻寬恐成為效能瓶頸，因此升級至10GbE頻寬，不僅可解決大規模模型布署的時間成本，更大幅降低巨量資料交換的延遲，確保自動化設備可發揮毫秒級的反應速度，且能透過封包處理加速技術減輕CPU負擔，將算力集中於AI推論，優化系統運作效率。

宜鼎結合豐富的系統導入經驗及整合能力，於10GbE產品線融入多項業界首創設計，突破網路擴充的極限，並呼應複雜多變的垂直應用情境。例如該系列中的EGPL-T203型號，是業界首款支援-40°C至85°C工業級寬溫規格的M.2雙埠10GbE LAN擴充模組，可確保在戶外部署與工廠自動化等嚴苛環境下，仍維持穩健的運作效能，奠定可靠的網路通訊基礎。

宜鼎點出，至於EGPL-T2F1則是業界首款M.2介面的SFP+LAN擴充模組，支援光纖及直連銅纜（DAC），可充分呼應高速光纖網路的傳輸需求，並以此創新技術規格，榮獲2026年Embedded World「Best in Show」獎項肯定。

Intel AI

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