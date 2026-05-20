自動化、零售雙引擎帶動 艾訊訂單能見度看到明年初

工業電腦廠艾訊（3088）20日舉行業績發表會，艾訊發言人黃士青表示，今年增長動能來自工業自動化及零售應用，且訂單掌握度相對去年高，很多案子都已經下到明年初，在訂單滿手下，艾訊預估，未來幾季單季營收都會提升到20億元以上水準，2026年全年業績兩位數增長不是問題。

展望後市，黃士青表示，過去艾訊每季營收約達15-20億元水準，依據目前在手訂單來看，未來每季度會提升到20億元以上水準，除了原物料價格上漲因素外，最主要還是今年需求明顯增加。

艾訊2025年營收70.2億元，若以今年每季業績至少20億元推算，2026全年營收至少80億打底。艾訊預期，今年全年業績兩位數增長不是問題。

黃士青指出，今年訂單掌握度明顯高於去年，主要是因現在零組件缺貨，必須要提前備貨，所以目前我們有很多案子都已經下到明年初。

在毛利率方面，艾訊預計今年毛利率抓33~34%區間。黃士青強調，儘管記憶體等零組件缺貨漲價，但艾訊大部分訂單不受影響，且艾訊生意大多是專案性質，能把增加的成本轉移給客戶。

從今年首季應用營收比重來看，工業自動化42%、商用（包含智慧零售、自助服務、醫療、博弈）32%、基礎建設（網通、交通運輸、能源、網安）14%、其他為12%；從地區市場營收占比來看，美洲為43%、亞洲及其他36%、歐洲21%。

艾訊預期，今年工業自動化將是最大成長動能，其次則是零售業務，包含子公司博辰科技持續成長，以及艾訊歐美市場部分專案進入交貨期。至於博弈看持平，醫療則較保守。

值得一提的是，儘管艾訊並未直接打入AI資料中心商機，但從去年開始，能源相關應用業績迅速提升，去年營收比重已攀升至一成，預計今年有機會到15%。

黃士青分析，艾訊能源及網安應用過去主要經營如太陽能發電監控設備，但近年受惠AI基建浪潮，艾訊設備打入AI運算中心配電設備、冷卻設備供應鏈，客戶主要是各國在地重電系統整合商或運算中心冷卻系統廠商。