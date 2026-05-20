仁寶攜手Exascale Labs COMPUTEX 將秀AI基礎架構方案

美國與伊朗戰事至今仍未結束，但AI競爭格局也同樣火熱，OpenAI、Anthropic、DeepSeek均在2026年4月發布新一代模型，主要雲端服務商也在財報季再次上修資本支出，華爾街預計今年可能超過8,000億美元，有趣的是，近期市場對AI的泡沫疑慮似乎反而逐漸消退，甚至更樂觀看待未來AI發展，對投資人而言，與其費時搞清楚市場為何轉變，不如將資金布局於一手掌握多元AI機會的科技股票型基金，既省去麻煩又搭上AI巨浪。

2026-05-20 15:29