技嘉擴展電信／邊緣運算解決方案 支援AMD EPYC 8005伺服器處理器

技嘉（2376）旗下技鋼科技專注於加速運算與基礎架構解決方案，今日宣布分階段推出支援 AMD EPYC 8005 伺服器處理器的 BIOS 更新。適用於 AMD EPYC 8004 系列處理器（SP6 插槽）的技嘉伺服器及主機板，例如 ME03-CE0，將可在產品頁面上取得對應的 BIOS 更新，以支援新一代 EPYC處理器。

技鋼針對全新 AMD EPYC 8005 伺服器處理器所打造的企業解決方案，在邊緣運算、電信及雲端儲存領域展現出色的能效與成本效益。透過最佳化的單路設計結合 AMD「Zen 5」架構的高效能優勢，這些平台幫助客戶有效降低功耗與整體持有成本（TCO），在空間與電力資源有限的環境中發揮最大運算效能。

技嘉解決方案專為充分發揮 EPYC 8005 效能而設計，提供高頻寬連接能力（1DPC 配置下記憶體速率達 6400 MT/s）、最多 96 條 PCIe Gen5 通道，以及企業級可靠性，從容應對現代高強度的工作負載需求。此外，憑藉 EPYC 8005 原生的 x86 架構，企業導入時無需經歷指令集架構遷移所伴隨的移植與重新編譯作業，可加速跨邊緣、電信與雲端儲存環境的部署上線。

技嘉企業級 ATX 平台（如 GIGABYTE ME03-CE0）以長期穩定運行為設計核心，具備遠端管理、伺服器級電源供應及強化散熱效能，支援全年無休的持續運作。ME03 採用標準化板卡設計，讓企業在機箱選配上更有彈性，同時降低日常維護的複雜度，也讓未來的升級作業更加便利。

除支援頂規 84 核心的 AMD EPYC 8635P 外，ME03 配備 6 個 PCIe 擴充插槽，可安裝適用於 5G、開放式無線接入網路（Open RAN）及低延遲資料傳輸的高速網路卡。PCIe 插槽亦可搭載 AI 加速器，支援邊緣推論（edge inference）應用。ATX 主機板同時配置三個 MCIO 4i 連接器，支援 NVMe 或 SATA 儲存裝置。綜合以上規格，ME03-CE0 是企業在邊緣運算、電信及資料密集型部署場景中，尋求可擴展高效能解決方案的理想選擇。

ME03-CE0 企業級主機板將率先支援 EPYC 8005 平台，其餘技嘉伺服器與主機板產品亦將陸續跟進。新版 BIOS 完成平台驗證後，更新檔案將發布於各對應產品頁面供使用者下載。