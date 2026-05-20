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信邦登陸歐洲 攜手生態系夥伴展示城市綠能與電動車充電解決方案

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

隨著全球城市加速推動低碳交通轉型，從微型移動載具的靈活補能到電動車的快速充電，完整的綠色能源基礎設施正成為實現永續移動的關鍵。信邦（3023）將於六月接連參與兩大歐洲指標展覽，以實際行動展示其在永續能源與電動移動領域的完整布局。

信邦電子將首次將旗下電動車充電產品線帶入歐洲市場，於慕尼黑展覽中心 Messe München參展 Power2Drive Europe 2026。本次展出以「Empowering Electrified Mobility」為主題，呈現專為歐洲市場開發的完整歐規充電產品組合，涵蓋 Type 2 交流充電線、CCS2 直流充電線、CCS2 液冷充電線及 CCS2 充電插座。展位亮點為全新升級的輕量化 CCS2 直流充電線，在維持高功率輸出與安全規範的前提下，大幅提升使用便利性與人體工學設計。

Power2Drive 為歐洲首屈一指的充電基礎設施與電動移動展，亦是 The smarter E Europe 能源產業綜合展覽平台的重要組成展會。根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）統計，2025年歐洲新能源車銷量達416萬輛，年增幅達32%，電動車滲透率已提升至27%。這一持續加速的趨勢，反映出電動移動轉型的結構性動能，也進一步驗證了信邦深耕歐洲市場的戰略方向。

緊接著，信邦電子將於法蘭克福展覽中心Messe Frankfurt 參展 Eurobike 2026，攜手兩大生態系夥伴：歐洲電池交換平台 Swobbee，以及台灣氫能技術公司威杰能源（Nexcellent Energy）共同展示涵蓋電池交換與氫能補充的多元城市補能解決方案，呼應信邦「From Connection to Impact」的品牌精神。

Swobbee 長期深耕歐洲城市電池交換基礎設施，致力於為微型電動移動載具提供快速、便利的換電服務。威杰能源則專注於氫能技術研發與應用，將氫能補充方案帶入城市移動場景。兩者的加入，讓此次展出得以同時呈現鋰電與氫能兩種補能路徑，展示更完整的城市綠能解決方案面貌。

信邦電子表示，無論是電動車充電基礎設施的完整布局，還是與夥伴共同打造的多元補能生態系，背後驅動的都是同一個信念：「與具備共同永續願景的夥伴攜手合作，逐步為不同城市場景打造能夠真正落地的綠能解決方案。」此次六月歐洲雙展，不只是產品與技術的展示，更是信邦與合作夥伴共同為這個地球尋找更美好解決方案的承諾。

信邦 歐洲 電動車

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