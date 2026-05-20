愛比科技宣布旗下 AI 語意翻譯平台成功應用於玉山銀行金融場景

愛比科技（6858）宣布旗下自主研發的AI 語意翻譯平台 Vurbo.ai，成功應用於玉山銀行金融的場景中，提供現場多語即時翻譯與雲端字幕服務。此舉展現 Vurbo.ai在高專業語境、跨國交流與嚴格資安要求下的卓越表現，成為金融產業AI化溝通的重要里程碑。

愛比科技表示，金融業內部專有名詞與縮寫繁多（如 AML、KYC、授信審查等），對傳統語音辨識系統造成挑戰。Vurbo.ai 採用由玉山銀行提供的金融專業語料庫，並經愛比科技團隊進行優化與術語校正，進一步提升辨識準確度；同時導入加權辨識演算法與模糊詞彙校正（Fuzzy Word Correction）技術，有效修正如「E.Sun」等同音異字誤判情形。藉由此專屬優化設計，Vurbo.ai 在活動現場的跨語溝通中，成功維持高辨識率與自然流暢的語意轉換。

愛比科技表示，Vurbo.ai 架構於Microsoft Azure 雲端平台，整合 STT（語音辨識）、Azure OpenAI（語意理解）與 TTS（語音合成）模組，全面符合金融業資安與法遵標準。與傳統雲端系統不同，Vurbo.ai 採用 「端存儲」（On-Device Storage）模式，音檔與逐字稿僅儲存於使用者端設備，不上傳雲端，確保敏感資訊完全掌控。此設計深受金融業關注與肯定，成為高資安場域導入AI翻譯的關鍵突破。