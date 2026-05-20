線材廠風青切入AI、低軌衛星供應鏈 首季獲利虧轉盈

電源線材廠風青（2061）積極轉型，逐漸從傳統線材轉為高階磁性元件的核心材料，風青表示，公司切入AI 機櫃傳輸與資料中心、低軌衛星、新能源電動車快速充電等三藍海領域，瞄準「新能源絕緣線材專家」新定位，今年營運看旺。

風青累計今年前四月營收4.35億元，年增6.79%，第1季稅後純益1,724.4萬元，較去年虧轉盈，每股稅後純益0.3元。風青表示，轉型展現成果，不但連續兩季轉虧為盈，第1季毛利率12.6%，創下近五年新高，持續優化產品組合與財務表現。

風青董事長陳信宇表示，公司切入AI 機櫃與資料中心電力設備與儲能供應鏈，提供高頻低延遲的特殊線材，已有具體成果，特別是800伏特高壓直流供電架構，帶動耐高壓特性的絕緣線材需求，預期今年開始貢獻實質營收。另外，同時也獲得AI 伺服器不斷電系統（UPS）絕緣線材認證，將同步替營運加溫。

低軌衛星與微電網方面，陳信宇表示，利用獨特的 PI 膜包線和PFA絕緣線技術，可提升電能轉換效率，喜獲客戶採用。同時，公司也順利成為全球微型逆變器龍頭美國 Enphase Energy 的線材供應廠商，應用場域逐漸往高科技靠攏。

至於新能源電動車與快速充電，風青表示，研發出全球少有的 FIW 完全絕緣線，具備耐高溫、高壓特性。同時亦開發耐大電流與高溫線材，應用於快充充電樁及儲能系快速充電，已通過認證並打入德國 BMW、福斯汽車等供應鏈，未來動能同樣值得期待。