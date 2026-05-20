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南韓SSD控制器公司FADU 聚焦AI基礎架構效率創新

聯合報／ 記者簡永祥／舊金山19日電
FADU南韓總部大樓外觀。圖／FADU提供
FADU南韓總部大樓外觀。圖／FADU提供

隨著生成式AI 與AI資料中心需求快速成長，高效能、低功耗的資料儲存架構已成為全球雲端產業的關鍵基礎。來自南韓的 SSD 控制器公司 FADU Inc.，正以次世代 SSD 控制器技術，積極切入全球超大型雲端服務業者（hyperscaler）與 AI 資料中心市場，並逐步擴大全球布局。

成立於 2015 年的 FADU，為南韓具代表性的無晶圓廠（fabless）半導體公司之一，專注於資料中心 SSD 控制器 SoC 設計，產品聚焦高效能、低功耗的企業級儲存解決方案。FADU 於 2023 年在韓國 KOSDAQ 掛牌上市，目前據點橫跨韓國、美國、中國、台灣與波蘭。

FADU 的核心技術聚焦於資料中心 SSD 控制器，並提供超大型雲端服務業者與雲端資料中心客戶客製化整合服務。FADU 目前已推進 Gen3 至 Gen5 SSD 控制器產品量產，並完成 Gen6 控制器開發，進一步強化 AI 資料中心所需的高速資料存取與低功耗效能。

FADU 也積極強化 AI 工作負載（AI workload）應用能力，其產品架構特別針對 AI 訓練（AI training）、檢查點儲存（checkpoint）與 AI 推論等 AI 資料生命週期場景進行最佳化，以滿足 AI 資料中心對於高速資料傳輸、低延遲與能源效率的需求。

受惠於 AI 資料中心需求成長與超大型雲端服務業者量產導入，FADU 2026 年第一季營收達 595 億韓元（約新台幣 12.6 億元），年增 210%，並成功轉虧為盈。FADU 表示，截至目前為止，2026 年新增訂單已達 2163 億韓元（約新台幣 46 億元），預期下半年成長動能將持續擴大。

除持續深耕美國市場外，FADU 也積極拓展亞洲市場布局，並強化在台灣市場的合作關係，包括與威剛等夥伴擴大合作。FADU 表示，隨著公司持續拓展全球 AI 基礎架構市場布局，也將進一步深化與台灣完整半導體與儲存產業生態系的合作，並透過與台灣重要合作夥伴的緊密技術協作，加速次世代 AI 儲存解決方案的商業化進程。同時，FADU 也投入 PMIC（電源管理 IC）與 AI 優化儲存架構等新技術開發，持續拓展 AI 資料中心相關半導體布局。

南韓 AI

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