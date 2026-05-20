企業擴大使用AI消除泡沫疑慮 長期投資科技股參與AI熱潮

美國與伊朗戰事至今仍未結束，但AI競爭格局也同樣火熱，OpenAI、Anthropic、DeepSeek均在2026年4月發布新一代模型，主要雲端服務商也在財報季再次上修資本支出，華爾街預計今年可能超過8,000億美元，有趣的是，近期市場對AI的泡沫疑慮似乎反而逐漸消退，甚至更樂觀看待未來AI發展，對投資人而言，與其費時搞清楚市場為何轉變，不如將資金布局於一手掌握多元AI機會的科技股票型基金，既省去麻煩又搭上AI巨浪。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森·柯堤斯表示，儘管宏觀經濟情勢仍不明朗，但IT投資仍具有韌性，AI基礎設施與提升生產力的AI應用仍是企業優先考慮的領域，另也觀察到，隨客戶加速建置與部署AI模型，雲端服務供應商的需求非常強勁，支持整個AI生態系的成長，值得留意的是，由於AI資本支出最大的企業擁有強勁現金流，財務槓桿仍處於相當可控的水準，故推斷當前的AI投資趨勢是可持續的。

綜合外媒與多名AI專家看法，Alphabet、微軟（Microsoft）、亞馬遜、Meta、甲骨文等科技巨頭的資本支出非常驚人，但近期的兩個事件幫助消除AI泡沫疑慮，首先，亞馬遜執行長Andy Jassy稱AWS的AI在推出三年後的年化營收（ARR）超過150億美元，是當年AWS同期規模的近260倍，其次，Anthropic年化營收在2026年5月初達到440億美元，相較去年同期暴增近400億美元，一舉超越OpenAI。由於亞馬遜、Anthropic的業績大爆發都是來自企業用戶，相較一般消費者，企業用戶大舉付費使用AI更加證明AI能有效貨幣化。

AI競賽依然非常激烈，模型之間的排名異動頻繁，市場最關注的模型也持續變換，起初最強且最受矚目的模型非ChatGPT莫屬，去年初，DeepSeek橫空問世引發市場熱議，隨後的8月Google推出Nano Banana，強大製圖能力驚艷市場，而今年爆紅的則是Anthropic，然在一般人眼裡，快速發展的AI令人眼花撩亂，故選擇投資能一把抓住AI機會的基金更有效益，富蘭克林坦伯頓科技基金在這些公司都有投資布局（DeepSeek除外），另還投資Nvidia、博通、台積電（2330）、美光（Micron）、三星（Samsung）電子、Coherent、Lumentum等AI晶片、記憶體、光通訊等熱門領域，坐擁各種AI發展領先群投資契機。

富蘭克林證券投顧表示，除AI技術發展外，經濟基本面、地緣政治、Fed利率決策也會影響科技股表現，隨近期伊朗局勢不確定性，若高油價讓短線通膨有上行壓力，可能使聯準會遞延降息進程，不過，《大而美法案》帶來的退稅效應也有助支撐美國經濟，也許科技股可能會表現震盪，但在AI浪潮延續下，長遠來看科技股仍將維持多頭格局，建議以長期視角布局，根據統計，自1980年1月1日以來那斯達克綜合指數已從151點上漲至2026年4月30日的24,892點，若長期投資，則累積價格報酬高達164倍，加上股息再投資後的總報酬更達209倍，此外，在1971年2月至2026年4月任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數三年平均報酬約達20.87%，上漲機率超過八成。