快訊

三星營收贏台積電卻爆「史上最大罷工」 謝金河示警：給台灣上了寶貴一課

俄中國力差距現形！普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

「不知道還會怎麼搞我」教授遭控霸凌 研究生墜樓北科大回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

SEMICON Taiwan 2026正式起跑 預計有逾1,300家展商、4,300個攤位

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

SEMI國際半導體產業協會20日宣布，全球半導體產業年度盛事SEMICON Taiwan 2026 正式起跑。展會預計匯聚逾1,300家展商、4,300個攤位，雙雙再創新高，並將吸引來自65國、超過10萬名專業人士參與。

延續去年「國際半導體周」規格，展會自8月31日起以系列國際論壇揭開序幕，實體展覽則於9月2日至4日正式開展。因應規模持續擴大，今年展區首度延伸至南港漢來大飯店及雅悅會館，為產業夥伴創造更多元的交流與合作機會。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，「SEMI最新數據顯示，2025 年全球半導體製造設備銷售額達 1,351 億美元，年增 15%，預估 2026 年將進一步成長至 1,450 億美元，充分反映出 AI、高效能運算、先進邏輯、記憶體與先進封裝等多元需求，持續驅動投資動能」。

曹世綸指出，「面對下一階段全球技術競爭，台灣在深化先進製程優勢的同時，更同步強化如先進封裝、矽光子、智慧製造等戰略版圖，整合跨域生態系創新能量。今年 SEMICON Taiwan 以『Transform Tomorrow 共構未來』為年度主題，正是呼應半導體產業必須以生態系協作模式，共同掌握成長機遇、回應巿場的結構性挑戰」。

曹世綸強調，「本次展會匯聚晶圓製造、設備材料、IC 設計、系統應用與新創生態系，聚焦 AI、機器人、先進製程與封裝、量子技術、智慧製造等關鍵領域，攜手全球夥伴共同定義下一世代科技藍圖」。

AI驅動下，半導體技術競爭全面升級，先進製程持續支撐著高效能運算、AI 晶片與新一代系統應用的高速演進；同時，競爭焦點也從製程微縮延伸至先進封裝、晶㘣智慧製造、量子技術，與系統級整合等領域。SEMICON Taiwan 2026 因應此一趨勢，今年首度新增「量子技術特區」與「晶圓智造特區」兩大亮點專區，「封裝技術概念區」也首次新增「小晶片專區」作為重點技術主題，全面回應當前核心技術議題。

「量子技術特區」聚焦超導體、離子阱、量子退火等核心技術路線，展示量子技術從精密運算走向實際場景應用的發展路徑。專區將串聯政府、學研機構與國際量子運算廠商，加速台灣量子技術生態系的成形。

今年首度亮相的「晶圓智造特區」，揭示晶圓廠如何從傳統自動化躍升為能自主感知、決策與協調的智慧生產體系。專區涵蓋協作型機器人、人形機器人、AMHS自動化搬運系統及數位雙生等技術領域，展現智慧機台、即時數據與先進機器人技術如何協同驅動新一代智慧晶圓廠。

「封裝技術概念區」新增「小晶片專區」，聚焦 Chiplet 架構在 AI 運算全面爆發下的關鍵角色。隨著 AI 伺服器、資料中心、高效能運算、自動駕駛與 6G 等應用加速發展，小晶片技術正重新定義半導體設計模式，透過先進封裝與異質整合，將不同功能與製程節點的小晶片模組化整合於單一封裝中，突破設計複雜度、效能與成本挑戰。專區將集結先進封裝、光刻設備、鍵合技術與高精度半導體裝備等領域企業，展現 AI 時代下新世代晶片創新的關鍵技術動能。

半導體

延伸閱讀

明基佳世達COMPUTEX 2026聚焦AI In Action落地應用

創見於COMPUTEX 2026展出AI嵌入式解決方案

這ETF全台獨家布局稀土 搶占AI命脈

MIPS將於COMPUTEX 2026 舉辦Physical AI論壇

相關新聞

愛比科技宣布旗下 AI 語意翻譯平台成功應用於玉山銀行金融場景

愛比科技（6858）宣布旗下自主研發的AI 語意翻譯平台 Vurbo.ai，成功應用於玉山銀行金融的場景中，提供現場多語即時翻譯與雲端字幕服務。此舉展現 Vurbo.ai在高專業語境、跨國交流與嚴格資安要求下的卓越表現，成為金融產業AI化溝通的重要里程碑。

線材廠風青切入 AI、低軌衛星供應鏈 首季獲利虧轉盈

電源線材廠風青（2061）積極轉型，逐漸從傳統線材轉為高階磁性元件的核心材料，風青表示，公司切入AI 機櫃傳輸與資料中心、低軌衛星、新能源電動車快速充電等三藍海領域，瞄準「新能源絕緣線材專家」新定位，今年營運看旺。

企業擴大使用AI消除泡沫疑慮 長期投資科技股參與AI熱潮

美國與伊朗戰事至今仍未結束，但AI競爭格局也同樣火熱，OpenAI、Anthropic、DeepSeek均在2026年4月發布新一代模型，主要雲端服務商也在財報季再次上修資本支出，華爾街預計今年可能超過8,000億美元，有趣的是，近期市場對AI的泡沫疑慮似乎反而逐漸消退，甚至更樂觀看待未來AI發展，對投資人而言，與其費時搞清楚市場為何轉變，不如將資金布局於一手掌握多元AI機會的科技股票型基金，既省去麻煩又搭上AI巨浪。

智崴橋科新廠正式啟用 將打造萬坪體感娛樂夢工廠

體感娛樂系統供應商智崴（5263）20日舉辦「智崴集團橋科廠新建工程落成啟用典禮」，宣布橋頭科學園區新廠正式啟用，高雄市政府副秘書長王啓川、南部科學園區管理局副局長林秀貞及智崴資訊董事長歐陽志宏均親自出席。智崴橋科廠將作為高階體感設備之研發、製造與測試基地，並以結合工程技術與沉浸式娛樂體驗的「夢想實現工廠」為定位，為全球主題樂園及娛樂觀光業者打造從創意發想、內容製作到設備營運的完整體驗解決方案。

鴻華先進定義移動生活新價值 純電行旅 CAVIRA 預接單啟動

鴻海（2317）旗下鴻華先進（2258），憑藉著豐厚的技術底蘊與獨特的CDMS（Contract Design and Manufacturing Service）商務模式，以「技術驅動智能移動革命，引領未來科技新生活」為願景，致力於電動車的全球普及化。在台灣市場，繼去年12月以FOXTRON品牌發表首款電動車BRIA後，迅速擴增產品線，今日正式啟動純電行旅CAVIRA的預接單。持續以創新科技與全方位服務格局，加速台灣移動科技的發展進程。

東典光電股東會／AI 資料中心需求強勁 持續深化高速光通訊Filter布局

東典光電（6588）於今日召開2026年股東常會，會中承認2025年度營業報告書及財務報表，並通過相關議案。公司表示，2025年度營運雖仍受到全球總體經濟、電信產業庫存調整及國際市場不確定因素影響，但透過產品組合調整、成本控管與營運效率改善，全年營運表現較前一年度已有明顯改善，後續將持續以穩健經營與高附加價值產品布局作為主要發展方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。