快訊

三星營收贏台積電卻爆「史上最大罷工」 謝金河示警：給台灣上了寶貴一課

俄中國力差距現形！普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

「不知道還會怎麼搞我」教授遭控霸凌 研究生墜樓北科大回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

英業達深耕車用佈局 攜手恩智浦推動電動車區域控制架構

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
恩智浦攜手英業達深耕車用佈局 共同推動電動車市場的下一波技術變革。　圖／業者提供
恩智浦攜手英業達深耕車用佈局 共同推動電動車市場的下一波技術變革。　圖／業者提供

英業達（2356）20日宣布與恩智浦半導體的合作邁入全新里程碑。雙方將延續自2024年以來的默契，將合作範疇從超寬頻（UWB）技術跨足至「區域控制架構」（Zonal Control Architecture），共同驅動電動車市場的下一波技術變革。

隨著汽車產業進入「軟體定義車輛」（SDV）時代，雙方決定將合作重心轉向車輛架構的核心：區域控制系統。今年3月，雙方已成功完成以NXP CoreRide Z248區域參考系統為核心的聯合實驗室專案。該平台不僅支援48V電力分配與智慧資料傳輸，更能大幅精簡車輛內部的線束複雜度，協助整車廠有效縮短產品開發週期，加速新車上市時程。

接續3月的專案成果，英業達將於2026年5月主辦「Joint Lab 2.0」展示活動，並以最新S32K5微控制器（MCU）家族作為展示亮點。S32K5是 Z248 區域系統的心臟，具備 800 MHz 的強大運算能力，並透過硬體隔離技術，能將多種不同的車載應用安全地整合於單一控制單元中。

此外，該系列晶片整合了乙太網路交換器與 CAN 加速器，可顯著降低車載網路的通訊延遲。S32K5 更採用先進的嵌入式 MRAM 技術，專為滿足現代電動車高速且頻繁的 OTA（遠端更新）需求而量身打造，並內建專用神經處理單元（NPU）以加速邊緣 AI 運算任務。作為關鍵的硬體設計與聯合設計製造（JDM）合作夥伴，英業達憑藉深厚的工程專業實力，致力於將恩智浦領先的半導體技術，轉化為可即刻投入量產的區域控制解決方案。

恩智浦半導體SDV與CoreRide平台總經理Julien Battiston表示：「隨著汽車產業加速轉向軟體定義架構，區域系統的重要性與日俱增，因此透過強大的生態系協作來降低複雜度並簡化開發流程，已成為不可或缺的關鍵。藉由與英業達的合作，並結合恩智浦CoreRide Z248區域參考系統，我們正協助車廠在具備擴展性且可即刻投產的基礎上，加速轉向48V區域架構。此參考系統以S32K5系列為核心，能為次世代電動車提供優異的功能安全、頂尖的即時效能、能源效率，以及長期的軟體升級能力。」

英業達車用電子事業副總經理李瑞進（Lino Li）則指出：「我們與恩智浦的合作已從技術創新升級為架構定義者。透過 Joint Lab 2.0，英業達展示了如何將 S32K5 整合至區域架構中，協助客戶打造出更安全、高效且具備靈活擴展性的軟體定義車輛。」

即將舉行的Joint Lab 2.0活動，將深入展示S32K5系列在即時反應與ASIL D功能安全等級方面的優異表現。英業達與恩智浦的深度結合，將確保汽車產業在轉型48V區域架構的過程中，能以最低的風險達成最優化的效能與成本表現。

英業達 恩智浦 電動車

延伸閱讀

鴻華先進定義移動生活新價值 純電行旅 CAVIRA 預接單啟動

明基佳世達COMPUTEX 2026聚焦AI In Action落地應用

創泓發表C2無人機防禦系統 全方位守護國家關鍵基礎設施空域安全

創見於COMPUTEX 2026展出AI嵌入式解決方案

相關新聞

愛比科技宣布旗下 AI 語意翻譯平台成功應用於玉山銀行金融場景

愛比科技（6858）宣布旗下自主研發的AI 語意翻譯平台 Vurbo.ai，成功應用於玉山銀行金融的場景中，提供現場多語即時翻譯與雲端字幕服務。此舉展現 Vurbo.ai在高專業語境、跨國交流與嚴格資安要求下的卓越表現，成為金融產業AI化溝通的重要里程碑。

線材廠風青切入AI、低軌衛星供應鏈 首季獲利虧轉盈

電源線材廠風青（2061）積極轉型，逐漸從傳統線材轉為高階磁性元件的核心材料，風青表示，公司切入AI 機櫃傳輸與資料中心、低軌衛星、新能源電動車快速充電等三藍海領域，瞄準「新能源絕緣線材專家」新定位，今年營運看旺。

南韓SSD控制器公司FADU 聚焦AI基礎架構效率創新

隨著生成式AI 與AI資料中心需求快速成長，高效能、低功耗的資料儲存架構已成為全球雲端產業的關鍵基礎。來自南韓的 SSD 控制器公司 FADU Inc.，正以次世代 SSD 控制器技術，積極切入全球超大型雲端服務業者（hyperscaler）與 AI 資料中心市場，並逐步擴大全球布局。

企業擴大使用AI消除泡沫疑慮 長期投資科技股參與AI熱潮

美國與伊朗戰事至今仍未結束，但AI競爭格局也同樣火熱，OpenAI、Anthropic、DeepSeek均在2026年4月發布新一代模型，主要雲端服務商也在財報季再次上修資本支出，華爾街預計今年可能超過8,000億美元，有趣的是，近期市場對AI的泡沫疑慮似乎反而逐漸消退，甚至更樂觀看待未來AI發展，對投資人而言，與其費時搞清楚市場為何轉變，不如將資金布局於一手掌握多元AI機會的科技股票型基金，既省去麻煩又搭上AI巨浪。

智崴橋科新廠正式啟用 將打造萬坪體感娛樂夢工廠

體感娛樂系統供應商智崴（5263）20日舉辦「智崴集團橋科廠新建工程落成啟用典禮」，宣布橋頭科學園區新廠正式啟用，高雄市政府副秘書長王啓川、南部科學園區管理局副局長林秀貞及智崴資訊董事長歐陽志宏均親自出席。智崴橋科廠將作為高階體感設備之研發、製造與測試基地，並以結合工程技術與沉浸式娛樂體驗的「夢想實現工廠」為定位，為全球主題樂園及娛樂觀光業者打造從創意發想、內容製作到設備營運的完整體驗解決方案。

鴻華先進定義移動生活新價值 純電行旅 CAVIRA 預接單啟動

鴻海（2317）旗下鴻華先進（2258），憑藉著豐厚的技術底蘊與獨特的CDMS（Contract Design and Manufacturing Service）商務模式，以「技術驅動智能移動革命，引領未來科技新生活」為願景，致力於電動車的全球普及化。在台灣市場，繼去年12月以FOXTRON品牌發表首款電動車BRIA後，迅速擴增產品線，今日正式啟動純電行旅CAVIRA的預接單。持續以創新科技與全方位服務格局，加速台灣移動科技的發展進程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。