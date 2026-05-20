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集邦：北美CSP買輝達GB/Rubin方案 今年AI推論算力將躍升1.2倍

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

TrendForce最新AI產業研究，北美五大雲端服務供應商（CSP）為擴大AI訓練和推論應用部署，2026年對整櫃式（rack-scale）AI server的採購意願明顯提高，不僅有望占據全球60%以上的輝達（NVIDIA）GB/VR需求量，更將同步帶動五大業者總AI訓練算力年增逾56%、總AI推論算力年成長高達122%左右。

TrendForce預估，2026年AI server出貨將年增28%以上，仍以高階AI訓練機種為主力，占比約55%。中長期內將改由AI推論機種主導，主因是CSP將積極推展AI應用以加速實現AI雲端服務商用化，NVIDIA也將拓展更多AI推論方案或使用情境，推動今年主力AI server方案GB/VR系統除AI訓練用途外，更強調可支援AI推論相關工作負載。

TrendForce估計，2026年Google、Amazon、Microsoft、Meta、Oracle的合計資本支出將逾7,700億美元，年增近87%。分析北美五大CSP購置NVIDIA GB/VR系列獲得的運算能力，針對AI訓練部分，若以FP16/BF16為估算基礎，2025年五大業者的總算力達逾9 ExaFLOPS，2026年另將成長56%以上。

針對AI推論，若以FP4/NVFP4運算效能為估算基礎，2025年五大CSP的總算力逾37 ExaFLOPS，預計2026年將大幅成長近122%，顯著高於AI訓練，反映出NVIDIA此次軟硬體系統調校特別著重AI推論效能，並落實在新一代的GB300、VR200整櫃式方案中。

除GPU方案外，CSP業者同步推進自研ASIC整櫃產品，以Google布局最積極。TrendForce預估，2026年Google對自家TPU晶片需求量將年增近80%，並於下半年後將從v7逐漸升級至v8世代。Amazon自研ASIC的力道僅次於Google，預計2026年其Trainium系列於自家AI server占比將達40%以上。

TrendForce表示，NVIDIA、AMD和CSP自研ASIC的新世代機櫃皆整合液冷散熱系統，有助降低AI server的U數(server機架單位)，提高單一機櫃可容納的加速器數量。在單顆AI GPU或ASIC的熱設計功耗（TDP）同步提高的情況下，AI server系統功耗呈結構性放大。

據TrendForce估算，2023年北美五大CSP的server功耗合計年增2.8GW，至2026年躍升至18GW，2025至2026年的年成長率高達116%，主因即AI競賽白熱化，NVIDIA GB300、AMD Helios和CSP自研ASIC平台將同步放量。

輝達 AI

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