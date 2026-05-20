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智崴橋科新廠正式啟用 將打造萬坪體感娛樂夢工廠

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
智崴20日舉辦「智崴集團橋科廠新建工程落成啟用典禮」，宣布橋頭科學園區新廠正式啟用。智崴／提供
智崴20日舉辦「智崴集團橋科廠新建工程落成啟用典禮」，宣布橋頭科學園區新廠正式啟用。智崴／提供

體感娛樂系統供應商智崴（5263）20日舉辦「智崴集團橋科廠新建工程落成啟用典禮」，宣布橋頭科學園區新廠正式啟用，高雄市政府副秘書長王啓川、南部科學園區管理局副局長林秀貞及智崴資訊董事長歐陽志宏均親自出席。智崴橋科廠將作為高階體感設備之研發、製造與測試基地，並以結合工程技術與沉浸式娛樂體驗的「夢想實現工廠」為定位，為全球主題樂園及娛樂觀光業者打造從創意發想、內容製作到設備營運的完整體驗解決方案。

智崴資訊董事長歐陽志宏表示，智崴所打造的並非傳統製造廠房，橋科廠導入自動化生產流程及獨家AI動態模擬技術，加速產品測試與製造效率，成為結合AI科技、將想像化為現實的「夢想實現工廠」，也為橋頭科學園區注入更多元且具國際視野的產業樣貌，使其成為亞洲唯一具備各國安全標準認證資格的設備供應商。

智崴橋科廠一期及二期整體總樓地板面積預計將超過1萬坪，總投資金額約20億元。為因應國際重要客戶訂單，第一期廠房投資為8.8億元，已投資完畢，啟用後正式投入量產，將可提升平均客單價(ASP)15至20%，生產量增加4至5倍，待產能滿載後，將啟動第二期投資。

智崴 高雄

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