鴻華先進定義移動生活新價值 純電行旅 CAVIRA 預接單啟動

鴻海（2317）旗下鴻華先進（2258），憑藉著豐厚的技術底蘊與獨特的CDMS（Contract Design and Manufacturing Service）商務模式，以「技術驅動智能移動革命，引領未來科技新生活」為願景，致力於電動車的全球普及化。在台灣市場，繼去年12月以FOXTRON品牌發表首款電動車BRIA後，迅速擴增產品線，今日正式啟動純電行旅CAVIRA的預接單。持續以創新科技與全方位服務格局，加速台灣移動科技的發展進程。

鴻華先進作為電動車領域的新創企業，本著鴻海集團在ICT的技術能量及豐富的車輛設計經驗，以全方位技術能力，深耕汽車電動化與智慧化轉型，成為卓越的整車企業。在產業方面，具備從平台與車型設計開發、供應鏈管理、生產製造管理、到品牌及銷售服務等五大垂直整合能力；在產品布局上，涵蓋電動商用車與電動乘用車兩大品類；在商業模式上，同步深耕B2B及B2C市場；在市場上，布局台灣、日本、紐澳、北美及歐洲等全球市場。

鴻華先進不僅已獲得國家乘用車與商用車技術母廠雙重認證，更獲得多家國際客戶的支持，持續加速實現產品由台灣走向國際的目標，在電動車產業中脫穎而出。

國際品牌從世界各國走向台灣，鴻華先進則以「立足台灣、走向全球」為使命，將產品從台灣推向世界舞台。透過「開放平台」及「CDMS的商業模式」，鴻華先進與國際夥伴共同拓展全球市場。今年下半年，隨著產品正式出口紐澳，將成為台灣電動車邁向國際的新里程碑。後續各大市場亦將依序啟動，穩步推進全球布局。

鴻華先進在台灣以FOXTRON品牌為旗幟，建立完整的銷售服務通路，直接面向消費者，提供涵蓋產品選擇、購車、日常用車到售後服務的電動車全價值鏈體驗。FOXTRON品牌以「Tomorrow. By. Design. ── 科技、信賴與移動生活價值」為核心理念，致力於重新定義現代移動生活。對此，鴻華先進董事長李秉彥表示：「我們相信，電動車的未來不只是一種移動工具，更是家的延伸。FOXTRON的品牌理念，從科技、信賴、移動生活價值三個面向出發，便是以創新科技為基礎，創造移動生活價值，打造出值得客戶信賴的產品。」

CAVIRA純電行旅是FOXTRON品牌旗下，融合鴻華科技底蘊所打造的中型SUV，致力為消費者帶來全新的移動生活體驗。在空間設計上，CAVIRA於4.7米最適車長下實現2,920mm超長軸距，透過整車NVH工藝及同級車中獨有的四門隔音玻璃，創造領先同級「寬大寧靜如家的車內空間」；座艙智能系統提供「舒適如家的智慧空調」；同級唯一的雙V2L設計，則提供「便利如家的家電電源供應」，讓座艙真正成為行動中的第二個家。

在續航與性能上，CAVIRA全車系搭載長里程版電池，採用嚴苛的WLTC標準實測最大續航里程可達578公里，讓車主徹底告別里程焦慮。4WD雙馬達車型最大馬力高達468匹，0-100 km/h加速僅需3.8秒，達到超跑等級的加速反應。

此外，CAVIRA搭載領先同級的車聯網及OTA（Over-The-Air）更新系統，透過雲端診斷為車輛進行遠端安全守護，並持續推送軟體升級，讓車輛「越開越新」成為值得車主恆久信賴的移動夥伴。