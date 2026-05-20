快訊

貓跳台「太空艙養魚」給貓玩…強光直射竟聚焦起火 他回家見慘況崩潰

吃素膽固醇還超高？醫揭「最大陷阱」！大推4食物幫降血脂、護血管｜元氣網

護國群山搶才、理工師資崩塌 動搖國本的教育危機

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻華先進定義移動生活新價值 純電行旅 CAVIRA 預接單啟動

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻華先進定義移動生活新價值，立足台灣走向全球，純電行旅CAVIRA預接單啟動。記者蕭君暉／攝影
鴻華先進定義移動生活新價值，立足台灣走向全球，純電行旅CAVIRA預接單啟動。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）旗下鴻華先進（2258），憑藉著豐厚的技術底蘊與獨特的CDMS（Contract Design and Manufacturing Service）商務模式，以「技術驅動智能移動革命，引領未來科技新生活」為願景，致力於電動車的全球普及化。在台灣市場，繼去年12月以FOXTRON品牌發表首款電動車BRIA後，迅速擴增產品線，今日正式啟動純電行旅CAVIRA的預接單。持續以創新科技與全方位服務格局，加速台灣移動科技的發展進程。

鴻華先進作為電動車領域的新創企業，本著鴻海集團在ICT的技術能量及豐富的車輛設計經驗，以全方位技術能力，深耕汽車電動化與智慧化轉型，成為卓越的整車企業。在產業方面，具備從平台與車型設計開發、供應鏈管理、生產製造管理、到品牌及銷售服務等五大垂直整合能力；在產品布局上，涵蓋電動商用車與電動乘用車兩大品類；在商業模式上，同步深耕B2B及B2C市場；在市場上，布局台灣、日本、紐澳、北美及歐洲等全球市場。

鴻華先進不僅已獲得國家乘用車與商用車技術母廠雙重認證，更獲得多家國際客戶的支持，持續加速實現產品由台灣走向國際的目標，在電動車產業中脫穎而出。

國際品牌從世界各國走向台灣，鴻華先進則以「立足台灣、走向全球」為使命，將產品從台灣推向世界舞台。透過「開放平台」及「CDMS的商業模式」，鴻華先進與國際夥伴共同拓展全球市場。今年下半年，隨著產品正式出口紐澳，將成為台灣電動車邁向國際的新里程碑。後續各大市場亦將依序啟動，穩步推進全球布局。

鴻華先進在台灣以FOXTRON品牌為旗幟，建立完整的銷售服務通路，直接面向消費者，提供涵蓋產品選擇、購車、日常用車到售後服務的電動車全價值鏈體驗。FOXTRON品牌以「Tomorrow. By. Design. ── 科技、信賴與移動生活價值」為核心理念，致力於重新定義現代移動生活。對此，鴻華先進董事長李秉彥表示：「我們相信，電動車的未來不只是一種移動工具，更是家的延伸。FOXTRON的品牌理念，從科技、信賴、移動生活價值三個面向出發，便是以創新科技為基礎，創造移動生活價值，打造出值得客戶信賴的產品。」

CAVIRA純電行旅是FOXTRON品牌旗下，融合鴻華科技底蘊所打造的中型SUV，致力為消費者帶來全新的移動生活體驗。在空間設計上，CAVIRA於4.7米最適車長下實現2,920mm超長軸距，透過整車NVH工藝及同級車中獨有的四門隔音玻璃，創造領先同級「寬大寧靜如家的車內空間」；座艙智能系統提供「舒適如家的智慧空調」；同級唯一的雙V2L設計，則提供「便利如家的家電電源供應」，讓座艙真正成為行動中的第二個家。

在續航與性能上，CAVIRA全車系搭載長里程版電池，採用嚴苛的WLTC標準實測最大續航里程可達578公里，讓車主徹底告別里程焦慮。4WD雙馬達車型最大馬力高達468匹，0-100 km/h加速僅需3.8秒，達到超跑等級的加速反應。

此外，CAVIRA搭載領先同級的車聯網及OTA（Over-The-Air）更新系統，透過雲端診斷為車輛進行遠端安全守護，並持續推送軟體升級，讓車輛「越開越新」成為值得車主恆久信賴的移動夥伴。

鴻華先進 鴻海 電動車

延伸閱讀

遠傳股東會／總座井琪：放大 AI 綜效 不僅投資 AI 更投資員工能力

福特將推出7種新車型 要在歐洲和陸企搶市場

降低對寧德時代依賴 小米汽車傳引進新電池供應商

大同開拓北美電力基建 斬獲北美光儲能案場新客配電變壓器訂單

相關新聞

智崴橋科新廠正式啟用 將打造萬坪體感娛樂夢工廠

體感娛樂系統供應商智崴（5263）20日舉辦「智崴集團橋科廠新建工程落成啟用典禮」，宣布橋頭科學園區新廠正式啟用，高雄市政府副秘書長王啓川、南部科學園區管理局副局長林秀貞及智崴資訊董事長歐陽志宏均親自出席。智崴橋科廠將作為高階體感設備之研發、製造與測試基地，並以結合工程技術與沉浸式娛樂體驗的「夢想實現工廠」為定位，為全球主題樂園及娛樂觀光業者打造從創意發想、內容製作到設備營運的完整體驗解決方案。

鴻華先進定義移動生活新價值 純電行旅 CAVIRA 預接單啟動

鴻海（2317）旗下鴻華先進（2258），憑藉著豐厚的技術底蘊與獨特的CDMS（Contract Design and Manufacturing Service）商務模式，以「技術驅動智能移動革命，引領未來科技新生活」為願景，致力於電動車的全球普及化。在台灣市場，繼去年12月以FOXTRON品牌發表首款電動車BRIA後，迅速擴增產品線，今日正式啟動純電行旅CAVIRA的預接單。持續以創新科技與全方位服務格局，加速台灣移動科技的發展進程。

東典光電股東會／AI 資料中心需求強勁 持續深化高速光通訊Filter布局

東典光電（6588）於今日召開2026年股東常會，會中承認2025年度營業報告書及財務報表，並通過相關議案。公司表示，2025年度營運雖仍受到全球總體經濟、電信產業庫存調整及國際市場不確定因素影響，但透過產品組合調整、成本控管與營運效率改善，全年營運表現較前一年度已有明顯改善，後續將持續以穩健經營與高附加價值產品布局作為主要發展方向。

三星罷工添柴火！陳立白：記憶體「一定漲」 威剛今年拚一季比一季好

三星罷工事件牽動全球記憶體市場神經，記憶體模組大廠威剛（3260）董事長陳立白今（20）日表示，這次罷工「可能不可免」，若罷工天數拉長，將對市場預期心理造成影響，在DRAM與NAND Flash產能已高度吃緊下，恐帶動新一波漲價潮。他直言，記憶體價格「漲是一定會漲」，且2026、2027年DRAM與NAND缺貨趨勢不變。

光寶AI相關業務營收占比已突破20% 董座宋明峰：光寶的YearOne

光寶科技今日召開股東常會，會中通過所有相關議案。董事長宋明峰表示，邁入下一階段，光寶將2026年視為新的轉折點，定義為光寶的「YearOne」，以「歸零ZeroBase」的心態重新出發，在AI加速推動全球產業發展之際，以更開放的視野與敏捷策略，持續強化營運體質與市場競爭力。

明基佳世達COMPUTEX 2026聚焦AI In Action落地應用

生成式AI從概念驗證走向實際佈署，企業對AI基礎建設、邊緣運算、智慧代理人（AI Agent）與垂直場域應用需求快速升溫。明基佳世達集團20日宣布，今年將以AI In Action為參展主軸，聚焦AI技術如何真正落地應用，集結集團企業展示從運算基礎設施，到產業解決方案的完整AI版圖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。