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東典光電股東會／AI 資料中心需求強勁 持續深化高速光通訊Filter布局

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
東典光電經營層，總經理蘇立群（右１）、董事長孫正強（右２）、管理處副總經理許珠寶（左１）。圖／業者提供
東典光電經營層，總經理蘇立群（右１）、董事長孫正強（右２）、管理處副總經理許珠寶（左１）。圖／業者提供

東典光電（6588）於今日召開2026年股東常會，會中承認2025年度營業報告書及財務報表，並通過相關議案。公司表示，2025年度營運雖仍受到全球總體經濟、電信產業庫存調整及國際市場不確定因素影響，但透過產品組合調整、成本控管與營運效率改善，全年營運表現較前一年度已有明顯改善，後續將持續以穩健經營與高附加價值產品布局作為主要發展方向。

東典光電2025年合併營收為新台幣1.73億元，較2024年成長27.54%；歸屬母公司稅後淨損為6,131萬元，較前一年度虧損縮減57.2%，每股淨損為1.77元。2025年營運改善主要受惠於光通訊需求逐步回溫、既有客戶合作推進，以及產品結構優化、庫存調整與成本控管等措施逐步發酵，帶動第4季單季轉虧為盈，顯示整體營運體質持續改善。

東典光電表示，公司近年持續聚焦高速光通訊與AI資料中心應用，並深化高階光學鍍膜技術布局。目前相關產品已應用於400G/800G高速光模組、PON及資料中心高速傳輸架構等領域。隨AI資料中心、高效能運算（HPC）及雲端架構升級需求增加，市場對高速光模組與高頻寬傳輸需求同步提升，公司亦持續投入800G/1.6T相關Filter產品與高階光學元件開發，強化高速光通訊市場布局與產品競爭力。

除既有光學鍍膜相關產品外，東典光電今年亦透過參與威力富科技增資案，進一步拓展高速光收發模組相關關鍵元件布局。以目前產業趨勢來看，AI資料中心、高速交換器及雲端傳輸快速拓展，推升高速光通訊產業對主動元件、光電半導體與高速光收發器件之需求，公司將持續關注並評估相關主動元件產品與市場發展方向。

東典光電近年在光通訊本業持續發展外，亦持續透過轉投資與策略合作方式，拓展網通、半導體材料及高功率雷射等領域布局。子公司麥樂斯持續投入工業級網通與邊緣AI平台發展；轉投資雷大光電則聚焦高能脈衝先進雷射技術開發，並與東典高能雷射鍍膜技術形成互補。

此外，孫公司科沃斯先進位於彰濱工業區的新廠目前已完成廠房建置，後續將進入設備建置與驗證階段，規劃將於2026年第4季開始送樣，聚焦半導體先進封裝相關高純度化學材料市場。公司未來將持續以「光通訊＋AI＋半導體材料」方向，建立多元化營運布局與長期競爭力。

光通訊

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