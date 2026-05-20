三星罷工添柴火！陳立白：記憶體「一定漲」 威剛今年拚一季比一季好

三星罷工事件牽動全球記憶體市場神經，記憶體模組大廠威剛（3260）董事長陳立白今（20）日表示，這次罷工「可能不可免」，若罷工天數拉長，將對市場預期心理造成影響，在DRAM與NAND Flash產能已高度吃緊下，恐帶動新一波漲價潮。他直言，記憶體價格「漲是一定會漲」，且2026、2027年DRAM與NAND缺貨趨勢不變。

陳立白指出，三星勞資雙方目前談判仍有落差，若雙方積極協商，個人預期有機會在一個月內結束。他表示，三星是DRAM與NAND全球主要供應商，罷工對其產出一定會造成影響，不過若以全年產能占比來看，實質影響仍可能有限，真正牽動市場的是預期心理。

他進一步說，市場目前傳出三星罷工可能長達18天，若真的從頭罷到尾，將對DRAM與NAND價格造成心理面推升效果；若只是幾天內結束，影響相對有限，但若罷工天數拉長，可能引發一波漲價。他強調，目前不論DRAM或NAND產能都已非常吃緊，前三大DRAM原廠今年產出早已賣光，現在多數客戶洽談的是明年產能，甚至有客戶希望一次談三年到五年的長約。

展望後市，陳立白看好2026、2027年記憶體供需仍將維持偏緊格局，主因是市場沒有太多新增產能開出。他表示，3月法說會時已預告NAND將有一波漲幅，且漲幅可能比DRAM更大，目前趨勢已逐步發生；未來三個月內，NAND漲幅會相對較大，DRAM則會持續輪動上攻，其中DDR4需求近期又開始浮現，休息過後仍有機會續漲。

針對外界關注中國大陸記憶體廠擴產，是否導致明年DDR5價格回落，陳立白則表示，公司推算結果與相關說法不同。他認為，中國廠商雖然擴產幅度相對自身規模很大，但目前在全球DRAM與NAND供應占比仍有限，有的不到10%，甚至不到5%，因此即使增加產出，對整體市場影響仍有限，且較大產能最快也要到後年才較明顯，難以用來預測今年與明年價格走勢。

至於威剛自身營運，陳立白也釋出樂觀看法。他表示，市場有人認為第一季可能是高點，但他並不認同，預期今年業績可望「一季好過一季」，本季甚至有機會明顯優於第1季。威剛與各大原廠該簽的合約已完成，因此相對不擔心未來拿不到貨；在原廠產能售罄、價格續漲與供需偏緊背景下，公司後續營運動能仍受市場關注。