光寶AI相關業務營收占比已突破20% 董座宋明峰：光寶的YearOne

光寶科技今日召開股東常會，會中通過所有相關議案。董事長宋明峰表示，邁入下一階段，光寶將2026年視為新的轉折點，定義為光寶的「YearOne」，以「歸零ZeroBase」的心態重新出發，在AI加速推動全球產業發展之際，以更開放的視野與敏捷策略，持續強化營運體質與市場競爭力。

宋明峰說，去年適逢光寶成立50周年，象徵企業發展的重要里程碑。今年面對高度變動的產業環境，光寶持續擴大研發投資，深化關鍵技術能力與全球研發網絡，穩固長期競爭優勢。同時，為支持未來成長動能，光寶規劃推動募資管道的國際化與多元化，以利策略性合作與投資的推進，強化資本結構，以因應AI與成長動能所帶來的長期成長需求。

光寶114年全球合併總營收為1661億元，全年營業毛利率與營業利益率分別達22.9%與10.1%；稅後淨利151億元，每股稅後盈餘(EPS)為6.64元，全年度現金股利配發總額達每股5元。

在AI快速發展帶動下，全球產業結構正加速重塑，並推動資料中心、網通與能源基礎設施全面升級。光寶持續優化營運與事業結構，結合電源與光電核心能力，已建立從電源模組、系統級電源管理到液冷解決方案的完整產品與技術架構，形成橫跨系統層級的整合能力，並逐步導入全球主要資料中心客戶。AI相關業務營收占比已突破20%，未來隨應用持續擴展，將成為關鍵成長動能。

面對資料中心朝高密度與兆瓦級規模發展，光寶同步布局高壓直流供電（HVDC）、液冷、機構與熱管理等關鍵技術，持續提升能源效率與系統穩定性，並強化整體系統整合能力，掌握新世代AI基礎建設的發展契機。

在全球布局方面，光寶持續強化製造與供應鏈能力，以支援AI與雲端需求成長。目前已於台灣、美國及越南等地擴大布局，提升產能彈性與交付效率，並建構更具韌性的全球供應體系，以因應快速變動的產業環境。

宋明峰說，光寶將持續聚焦三大方向：一，持續提升高成長、高附加價值事業比重，深化AI與能源相關應用。二，強化系統整合能力，從產品供應邁向系統級解決方案。三，持續優化營運效率與技術能力，確保在快速變動市場中的競爭優勢。