快訊

政院拍板2949億軍購特別預算 115年先編88億財源由舉債支應

曾說沈伯洋不可能參選！2名嘴認輸發千份雞排、百杯珍奶 領取時地曝光

超越日本！外媒如何看台灣作家勇奪國際布克獎

聽新聞
0:00 / 0:00

明基佳世達COMPUTEX 2026聚焦AI In Action落地應用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
明基佳世達集團COMPUTEX聚焦AI In Action落地應用。佳世達／提供
明基佳世達集團COMPUTEX聚焦AI In Action落地應用。佳世達／提供

生成式AI從概念驗證走向實際佈署，企業對AI基礎建設、邊緣運算、智慧代理人（AI Agent）與垂直場域應用需求快速升溫。明基佳世達集團20日宣布，今年將以AI In Action為參展主軸，聚焦AI技術如何真正落地應用，集結集團企業展示從運算基礎設施，到產業解決方案的完整AI版圖。

明基佳世達集團今年 COMPUTEX 聚焦「AI 視覺與顯示」、「AI 基礎設施」、「AI 解決方案與智慧製造」及「AI醫療與健康照護」四大事業藍圖，整合集團資源規劃主題展區。

「AI 視覺與顯示」涵蓋智慧生活與ESG專區，呈現AI在生活娛樂、教育、會議與綠色產品的應用；「AI 基礎設施」聚焦液冷AI伺服器與AI液冷交換器，回應資料中心算力與散熱需求；「AI 解決方案與智慧製造」涵蓋AI Agent、AI 無人機、智慧商場與智慧製造的AI應用；「AI醫療與健康照護」展出AI輔助臨床照護應用，展現集團硬體、軟體、系統整合與場域應用的協作實力。

迎接史上最大規模世足賽到來，BenQ特別規劃AI足球主題展區，透過投影顯示、互動感測與AI技術整合，打造沉浸式投影＋AI Coach足球模擬體驗，讓參觀者親身感受，AI與娛樂科技結合的全新應用場景。同時也將展示智慧教育Teach Your Way，與智慧會議解決方案，呈現AI如何走入教室與工作現場。

延續多年在永續發展之耕耘，明基佳世達集團同時規劃ESG專區，展示在永續行動與綠色產品上的成果，持續推動科技創新與企業永續並行發展。

AI模型訓練與推論需求快速成長，帶動資料中心升級浪潮。佳世達（2352）攜手其陽（3564）、其曜科技、明泰（3380）共同展出液冷AI伺服器、AI液冷交換器與機櫃整合方案，布局次世代算力基礎設施。聚焦高效能運算、低延遲傳輸與節能散熱等關鍵需求，展現明基佳世達集團切入AI基礎建設市場的技術能量。

企業導入AI已從聊天問答邁向流程執行、知識協作與營運決策。智慧企業展區中，邁達特（6112）展示AI Agent、數據治理與資安防護的智慧企業解決方案，協助企業提升決策效率、營運效能與數位治理能力；德鴻（6910）展出AI智慧客服方案，推動客服流程由人力密集走向AI驅動；八維則將展示Multi-AI-Agent Building Platform多AI代理人建構平台，協助企業加速自動化與數位轉型。

結合AI辨識、邊緣運算與即時通訊能力，無人機正成為智慧移動載具的重要應用之一。由佳世達與眾福科（3168），展出智慧飛行無人載具，與通用型強固地面控制站，聚焦巡檢、偵察、任務控制與戶外操作等應用，展現台灣供應鏈在智慧載具與關鍵模組領域的整合能力。

智慧餐飲零售專區將以連鎖火鍋店為主題，呈現Agentic AI 如何走入實體門市營運。拍檔（3097）將展出全新概念零售POS機種Florence & Brick，並展示結合VLM技術的自助結帳互動體驗；星益欣則將展出AI 24HR巡店機器人，協助業者提升巡檢效率與營運管理效能。

智慧製造展區，首度參展的優式機器人將展示自主移動機器人（AMR）解決方案，結合AI大腦、運動控制小腦、視覺辨識與定位控制，應用於巡檢機器人場景；友通（2397）以「強固× AI ×最適算力」為核心，展出多元邊緣AI運算解決方案，協助AI導入公共安全、工業與高度管制環境；維田（6570）則展出超高速邊緣AI影像檢測系統，改善人力目檢與AOI漏檢問題。

在AI醫療與健康照護方面，友通展出醫療認證邊緣運算系統，結合傷口AI辨識應用，協助醫護判讀傷口範圍與類型，串接醫院資訊系統（HIS）自動歸檔，強化臨床照護效率與可追蹤性。

佳世達 明基

延伸閱讀

磐旭智能攜手聯發 開啟任務導向AI互動

MIPS將於COMPUTEX 2026 舉辦Physical AI論壇

遠傳股東會／總座井琪：放大 AI 綜效 不僅投資 AI 更投資員工能力

創見於COMPUTEX 2026展出AI嵌入式解決方案

相關新聞

明基佳世達COMPUTEX 2026聚焦AI In Action落地應用

生成式AI從概念驗證走向實際佈署，企業對AI基礎建設、邊緣運算、智慧代理人（AI Agent）與垂直場域應用需求快速升溫。明基佳世達集團20日宣布，今年將以AI In Action為參展主軸，聚焦AI技術如何真正落地應用，集結集團企業展示從運算基礎設施，到產業解決方案的完整AI版圖。

Google搜尋25年最大改版 輸出多模態答案、以AI代理打造用戶個人體驗

Google開發者大會（Google IO 2026 ）19日登場，Google 搜尋副總裁與負責人Elizabeth Reid宣布Google搜尋（Google Search）導入最強Gemini 3.5模型，進行逾25年以來最重大的創新升級，包括AI驅動智慧搜尋框、提出問題就使用AI代理執行任務。

光寶科股東會通過現金股利5元 董座宋明峰：以歸零思維開啟新成長階段

光寶科20日召開115年股東常會，通過所有相關議案，去年每股純益6.64元，全年度現金股利配發5元；董事長宋明峰表示，邁入下一階段，將2026年視為新的轉折點，定義為光寶的「Year One」，以「歸零Zero Base」的心態重新出發。

融程電切入低軌衛星、半導體 與廌家合資新廠7月量產

工業電腦廠融程電（3416）20日舉行股東會，展望後市，董事長呂谷清表示，在軍工業務帶動下，預計今年第2季營收將創單季新高，全年業績亦將登頂，此外，融程電積極切入新領域，與廌家（7915）合資的新廠將於7月量產，切入低軌衛星產業，融程電也與台灣半導體設備廠洽談中，相關合作案預計要到第3季較為明朗。

Google執行長皮查宣布AI代理新紀元 Gemini三大功能將擴展至個人用戶

Google IO 2026於19日登場，Google執行長皮查（Sundar Pichai）宣布，AI代理新紀元開始，在AI代理進入企業與開發者社群後，今年要將AI代理能力帶入一般消費者生活。Google公布Gemini模型兩大發展路線，包括全新模型Gemini Omni可輸入/輸出多模態內容；Gemini 3.5系列兼具速度和反應能力；以及個人使用的AI代理技術，可在背景持續運作的AI代理人「Gemini Spark」。

Google攜手三星、高通 新智慧眼鏡最快秋季登場 用語音和眼鏡互動

今年下半年，透過智慧眼鏡秘密接收語音提示或下指令拍照的電影畫面有望成真。Google I/O 2026 19日登場，Google XR副總裁暨總經理Shahram Izadi展示和三星、高通合作的智慧眼鏡（intelligent eyewear）產品，包括無螢幕、有語音指示的語音眼鏡（audio glasses），以及內建顯示器，可直接在眼前顯示所需資訊的顯示型眼鏡（display glasses），使用者都能透過語音開口詢問Gemini獲得協助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。