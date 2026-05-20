明基佳世達COMPUTEX 2026聚焦AI In Action落地應用

生成式AI從概念驗證走向實際佈署，企業對AI基礎建設、邊緣運算、智慧代理人（AI Agent）與垂直場域應用需求快速升溫。明基佳世達集團20日宣布，今年將以AI In Action為參展主軸，聚焦AI技術如何真正落地應用，集結集團企業展示從運算基礎設施，到產業解決方案的完整AI版圖。

明基佳世達集團今年 COMPUTEX 聚焦「AI 視覺與顯示」、「AI 基礎設施」、「AI 解決方案與智慧製造」及「AI醫療與健康照護」四大事業藍圖，整合集團資源規劃主題展區。

「AI 視覺與顯示」涵蓋智慧生活與ESG專區，呈現AI在生活娛樂、教育、會議與綠色產品的應用；「AI 基礎設施」聚焦液冷AI伺服器與AI液冷交換器，回應資料中心算力與散熱需求；「AI 解決方案與智慧製造」涵蓋AI Agent、AI 無人機、智慧商場與智慧製造的AI應用；「AI醫療與健康照護」展出AI輔助臨床照護應用，展現集團硬體、軟體、系統整合與場域應用的協作實力。

迎接史上最大規模世足賽到來，BenQ特別規劃AI足球主題展區，透過投影顯示、互動感測與AI技術整合，打造沉浸式投影＋AI Coach足球模擬體驗，讓參觀者親身感受，AI與娛樂科技結合的全新應用場景。同時也將展示智慧教育Teach Your Way，與智慧會議解決方案，呈現AI如何走入教室與工作現場。

延續多年在永續發展之耕耘，明基佳世達集團同時規劃ESG專區，展示在永續行動與綠色產品上的成果，持續推動科技創新與企業永續並行發展。

AI模型訓練與推論需求快速成長，帶動資料中心升級浪潮。佳世達（2352）攜手其陽（3564）、其曜科技、明泰（3380）共同展出液冷AI伺服器、AI液冷交換器與機櫃整合方案，布局次世代算力基礎設施。聚焦高效能運算、低延遲傳輸與節能散熱等關鍵需求，展現明基佳世達集團切入AI基礎建設市場的技術能量。

企業導入AI已從聊天問答邁向流程執行、知識協作與營運決策。智慧企業展區中，邁達特（6112）展示AI Agent、數據治理與資安防護的智慧企業解決方案，協助企業提升決策效率、營運效能與數位治理能力；德鴻（6910）展出AI智慧客服方案，推動客服流程由人力密集走向AI驅動；八維則將展示Multi-AI-Agent Building Platform多AI代理人建構平台，協助企業加速自動化與數位轉型。

結合AI辨識、邊緣運算與即時通訊能力，無人機正成為智慧移動載具的重要應用之一。由佳世達與眾福科（3168），展出智慧飛行無人載具，與通用型強固地面控制站，聚焦巡檢、偵察、任務控制與戶外操作等應用，展現台灣供應鏈在智慧載具與關鍵模組領域的整合能力。

智慧餐飲零售專區將以連鎖火鍋店為主題，呈現Agentic AI 如何走入實體門市營運。拍檔（3097）將展出全新概念零售POS機種Florence & Brick，並展示結合VLM技術的自助結帳互動體驗；星益欣則將展出AI 24HR巡店機器人，協助業者提升巡檢效率與營運管理效能。

智慧製造展區，首度參展的優式機器人將展示自主移動機器人（AMR）解決方案，結合AI大腦、運動控制小腦、視覺辨識與定位控制，應用於巡檢機器人場景；友通（2397）以「強固× AI ×最適算力」為核心，展出多元邊緣AI運算解決方案，協助AI導入公共安全、工業與高度管制環境；維田（6570）則展出超高速邊緣AI影像檢測系統，改善人力目檢與AOI漏檢問題。

在AI醫療與健康照護方面，友通展出醫療認證邊緣運算系統，結合傷口AI辨識應用，協助醫護判讀傷口範圍與類型，串接醫院資訊系統（HIS）自動歸檔，強化臨床照護效率與可追蹤性。