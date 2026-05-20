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Google搜尋25年最大改版 輸出多模態答案、以AI代理打造用戶個人體驗

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google開發者大會（Google IO 2026 ）19日登場，Google 搜尋副總裁與負責人Elizabeth Reid宣布Google搜尋（Google Search）導入最強Gemini 3.5模型，進行逾25年以來最重大的創新升級，包括AI驅動智慧搜尋框、提出問題就使用AI代理執行任務。

Google過去一年導入AI推動「AI Mode」智慧搜尋，每月用戶已突破10億人，每季搜索量翻倍成長，上一季的整體搜尋量創下歷史新高。

Elizabeth Reid在I/O 大會上宣布，即日起將AI模式的預設模型升級為最新的Gemini 3.5 Flash，使AI搜尋可以「問答、執行」，能為 AI 代理與編寫程式碼提供效能，推出25年以來最重大的 Google 搜尋框更新。搜尋框可以展開空間讓用戶能夠更準確描述需求，變得更加直覺，並透過AI驅動的建議選項協助用戶組織問題，效果遠超一般的自動填入建議，並支援多模態（文字、圖片、檔案、影片甚至 Chrome 分頁）作為想要查詢的內容，因此可獲取豐富且多元的搜尋結果。即日起智慧搜尋框將在所有支援AI模式的國家與語言逐步推出。

用戶可在搜尋結果頁面的AI 總覽（AI Overview）中提出延伸問題，並切換到AI模式進行即時互動對話。你的上下文語境會被完整保留，而隨著探索的內容越深，所獲得的相關連結與參考文章就會變得越精準，相關功能今日起全球啟用。

Google並推出搜尋代理（search agents）的全新時代，可以直接在Google搜尋中建立、自訂並管理多個AI代理幫助用戶執行任務。首先推出「資訊代理（information agents）」以及「智慧摘要」，資訊代理將全天候24小時在背景運作，查找與整理網路上的資訊，像是部落格、新聞網站與社群貼文，以及即時的財經、購物與體育資訊，以使用戶隨時掌握自己最關心的議題。並發送一份經過整理的智慧摘要給你，並具備直接執行後續動作的能力。相關功能今年夏天將率先開放給 Google AI Pro 和 Ultra 方案的訂閱使用者。

Google並擴大Google搜尋「AI 代理預訂功能」到更多應用情境，包含在地體驗與生活服務。分享具體的條件，像是「尋找一間週五晚上能容納 6 人、而且有提供宵夜的 KTV 包廂」，Google 搜尋會統整最新的價格與空位資訊，並附上連結，可以在選定的平台上完成預訂。針對居家修繕、美容或寵物照護等特定類別的服務，甚至可以請 Google代為致電給商家。相關功能預計將於今年夏天率先在美國推出。

另外，Google Antigravity整合Gemini 3.5 Flash 的代理式程式設計（agentic coding）能力直接融入 Google 搜尋中。現在，Google 搜尋能依照提問的形式，打造出量身訂做的回應。這代表使用者可獲得專為個人需求打造的生成式使用者介面（Generative UI），包含視覺化工具和模擬動畫等客製元素。

無論是想了解天體物理學，還是想視覺化手錶內部的精密運作原理，Google 搜尋可以即時設計出自訂的版面，並即時組合出互動式視覺、表格、圖表或模擬動畫。這些生成式使用者介面功能將於今年夏天在 Google 搜尋中免費開放給所有使用者。

Google 搜尋也可以打造客製化的資訊頁面或追蹤工具，類似為個人特定任務打造的「迷你應用程式（mini apps）」。例如要規劃一套全新的健身計畫，由Google搜尋建立一個客製化的健身追蹤工具，Google 搜尋會直接寫好程式，並串接評論、即時地圖與當地天氣等即時資訊，量身打造一個實用的追蹤工具。這項在Google 搜尋中打造客製化體驗的功能將在未來幾個月內推出，並率先開放給美國的 Google AI Pro與Ultra訂閱用戶。

Google 開發者大會

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