光寶科股東會通過現金股利5元 董座宋明峰：以歸零思維開啟新成長階段

光寶科20日召開115年股東常會，通過所有相關議案，去年每股純益6.64元，全年度現金股利配發5元；董事長宋明峰表示，邁入下一階段，將2026年視為新的轉折點，定義為光寶的「Year One」，以「歸零Zero Base」的心態重新出發。

光寶科去年全球合併總營收1,661億元，透過高成長、高價值業務的推動，及全球供應鏈韌性與營運效率的持續優化，全年營業毛利率與營業利益率分別達 22.9%與 10.1%；稅後純益151億元，每股純益6.64元。

董事長宋明峰表示，2025年適逢光寶成立五十週年，象徵企業發展的重要里程碑。邁入下一階段，將2026年視為新的轉折點，定義為光寶的「Year One」，以「歸零Zero Base」的心態重新出發，在AI加速推動全球產業發展之際，以更開放的視野與敏捷策略，持續強化營運體質與市場競爭力。

面對高度變動的產業環境，光寶科持續擴大研發投資，深化關鍵技術能力與全球研發網絡，穩固長期競爭優勢。同時，為支持未來成長動能，規劃推動募資管道的國際化與多元化，以利策略性合作與投資的推進，強化資本結構，以因應AI與成長動能所帶來的長期成長需求。

展望未來，光寶科表示，將持續聚焦三大方向，持續提升高成長、高附加價值事業比重，深化AI與能源相關應用；強化系統整合能力，從產品供應邁向系統級解決方案；持續優化營運效率與技術能力，確保在快速變動市場中的競爭優勢。