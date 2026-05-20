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融程電切入低軌衛星、半導體 與廌家合資新廠7月量產
工業電腦廠融程電（3416）20日舉行股東會，展望後市，董事長呂谷清表示，在軍工業務帶動下，預計今年第2季營收將創單季新高，全年業績亦將登頂，此外，融程電積極切入新領域，與廌家（7915）合資的新廠將於7月量產，切入低軌衛星產業，融程電也與台灣半導體設備廠洽談中，相關合作案預計要到第3季較為明朗。
融程電2025年營收36.4億元，年增18.95%；稅後純益5.91億元，年增5.72%，營收、獲利雙創新高紀錄，每股純益達7.39元。股東會通過配發現金股利5.1元。
融程電今年最大增長動能來自軍工國防領域，今年首季營收占比已達四成，公司期盼相關業務比重能拉升至五成，軍工訂單金額今年將超過40億元。
展望後市，呂谷清預估，融程電今年第2季營收有望創新高，今年營運呈現逐季成長，預計全年營收目標兩位數增長不變，業績將續創新高紀錄。
在新業務布局方面，融程電切入低軌衛星產業，與廌家科技合資的「廌融科技」由呂谷清擔任董事長，該廠將於今年7月開始生產。呂谷清表示，該廠除了生產低軌衛星領域產品外，還會切入國防及其他產品線，預計至少能做10億元以上生意。
此外，融程電積極切入半導體產業商機，目前正與國內上市櫃半導體設備商洽談中。呂谷清指出，雖然融程電目前來自半導體領域業績貢獻仍偏低，但公司有不少產品適合應用在半導體產業，相關合作案預計要到今年第3季較為明朗。
此外，融程電先前釋出擬投資併購泰國某工廠，預計6月進行盡職調查（DD）。呂谷清分析，投資該廠主要是為分散全球製造布局，透過泰國廠，融程電可以出貨至中東及歐洲市場，若一切順利，預計泰國投資案及相關貢獻將在明年顯現。
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