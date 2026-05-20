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光寶科AI營收占比逾2成 宋明峰：今年邁入新成長起點

中央社／ 台北20日電

光寶科今天舉行股東常會，董事長宋明峰表示，在AI快速發展帶動下，全球產業結構正加速重塑，光寶科積極掌握相關發展契機，目前AI相關業務的營收占比已突破20%，未來將隨應用持續擴展，打造關鍵成長動能。

宋明峰表示，2025年是光寶科成立50週年，公司轉型計畫告一段落，透過優化體質與事業結構，目前光寶科由高附加價值所驅動的成長型事業營收占比已提升至6成以上。

宋明峰定義2026年為光寶科的「Year One」，將以歸零思維重新出發，邁入新成長起點。他說，隨AI帶動整個資料中心、網通與能源基礎建設的升級，光寶科持續擴大研發投入，同時推動募資管道國際化與多元化，強化營運體質與長期成長動能。

光寶科2025年營收新台幣1661億元，年增21%；歸屬母公司淨利151.16億元，年增27%，每股稅後純益6.64元，創歷史新高。光寶科合計2025年現金股息達5元。

光寶科總經理邱森彬今天表示，AI為光寶科帶來許多機會，接下來AI資料中心走向800VDC高壓直流，是重要電力革命，光寶科參與其中，其中1家客戶預計今年第4季就會開始小量出貨產品，可望成為明年營運動能。

至於最近包括記憶體等各項原物料成本上漲，邱森彬表示光寶科積極與客戶展開協商，成本上漲部分可以反應，在可控範圍內。

另外，台北國際電腦展（COMPUTEX）6月2日至5日登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計下週就會抵台，舉辦兆元宴，光寶科為受邀廠商之一。對此，邱森彬表示餐會場合沒有特定議題，主要是大家交流，看看黃仁勳傳遞哪些新的產業訊息。

營收 光寶科 AI

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