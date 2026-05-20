快訊

國民黨清理軍購戰場 川普訪陸拋新變數會再引硝煙？

520大禮包！賴總統宣布：0到18歲每人每月5000元成長津貼

詐騙逼死豐原王家一家五口 「李團長」詐欺重判11年

聽新聞
0:00 / 0:00

Google執行長皮查宣布AI代理新紀元 Gemini三大功能將擴展至個人用戶

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google IO 2026於19日登場，Google執行長皮查（Sundar Pichai）宣布，AI代理新紀元開始，在AI代理進入企業與開發者社群後，今年要將AI代理能力帶入一般消費者生活。Google公布Gemini模型兩大發展路線，包括全新模型Gemini Omni可輸入/輸出多模態內容；Gemini 3.5系列兼具速度和反應能力；以及個人使用的AI代理技術，可在背景持續運作的AI代理人「Gemini Spark」。

皮查公布過去一年來Google AI的重要數據。包括現在Google兩年前每個月處理的詞元（Token）數量約為9.7兆個，去年為480兆個，現在每個月平均處理超過3,200兆個詞元，成長七倍。每個月有超過850萬名開發人員運用模型打造全新的應用程式與體驗，模型API現在每分鐘約處理190億個詞元。過去一年有超過375家Google Cloud企業客戶各自處理超過1兆個詞元。Google旗下有13款產品各自擁有超過10億使用者，其中五款產品擁有超過30億使用者。

Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）介紹全新模型Gemini Omni，使用者將能以多模態輸入，包括文字同步混合圖片、影片、聲音，輸出也可為文件或新影片，或直接修改影片的內容。Google預計不久後推出Gemini Omni Flash版本，已在Gemini App、YouTube短片和Google Flow三項應用，後續推向企業與開發者。

Google也公布最新一代Google Gemini 3.5，是第一個具備「前沿智慧」與「行動力」的模型，運算速度更快，但產出量是同期模型的四倍，意味成本較低，也能處理更複雜的工作流程。Google指出，目前這款模型改變Google 內部的開發方式。以3.5 Flash 搭配AI代理開發平台Antigravity結合使用，大幅加快了內部開發速度。3.5 Flash已經即日起開放使用，下個月將推出3.5 Pro版本。

皮查宣布推出為個人用戶設計的AI智慧代理人Gemini Spark，可以在Gemini程式中進行「跨App自動執行任務」的全天候AI代理，透過用戶指引執行任務，即使不開筆電也能全天候在背景執行長時間且步驟繁瑣的任務

Spark 將無縫整合多元工具，並率先從Google的產品與服務開始。Google本週已開始向部分測試人員推出 Gemini Spark，下週將對美國Google AI Ultra 訂閱用戶開放Beta測試版。

Google Gemini

延伸閱讀

Google智慧眼鏡來了！訂咖啡導航全靠Gemini說給你聽 動嘴就能改照片

Google攜手三星、高通 新智慧眼鏡最快秋季登場 用語音和眼鏡互動

蘋果WWDC盛宴6月9日登場…庫克最後一場秀 台積、大立光等可望受惠

Google、黑石攻 AI 商機 合設雲端公司 推動自研晶片商業化

相關新聞

穎崴致股東報告書 董座：挑戰全球第一大邏輯測試座生產供應商

股東會旺季即將來臨，股后穎崴（6515）預計6月17日召開股東常會今年將全面改選董事，年報也已出爐，穎崴董座王嘉煌在致股東報告書中指出，展望今年，穎崴持續投入先進封裝、高階測試相關的測試介面開發，在研發端持續往前瞻技術推進紮根，並因應市場需求拓展相對應的產品線，未來不僅是市占率第一，更將挑戰全球第一大邏輯測試座生產供應商。

Google執行長皮查宣布AI代理新紀元 Gemini三大功能將擴展至個人用戶

Google IO 2026於19日登場，Google執行長皮查（Sundar Pichai）宣布，AI代理新紀元開始，在AI代理進入企業與開發者社群後，今年要將AI代理能力帶入一般消費者生活。Google公布Gemini模型兩大發展路線，包括全新模型Gemini Omni可輸入/輸出多模態內容；Gemini 3.5系列兼具速度和反應能力；以及個人使用的AI代理技術，可在背景持續運作的AI代理人「Gemini Spark」。

Google攜手三星、高通 新智慧眼鏡最快秋季登場 用語音和眼鏡互動

今年下半年，透過智慧眼鏡秘密接收語音提示或下指令拍照的電影畫面有望成真。Google I/O 2026 19日登場，Google XR副總裁暨總經理Shahram Izadi展示和三星、高通合作的智慧眼鏡（intelligent eyewear）產品，包括無螢幕、有語音指示的語音眼鏡（audio glasses），以及內建顯示器，可直接在眼前顯示所需資訊的顯示型眼鏡（display glasses），使用者都能透過語音開口詢問Gemini獲得協助。

AI 帶動全面升級 亞洲科技供應鏈迎黃金十年

在人工智慧應用快速擴張的帶動下，全球科技產業正進入新一輪成長周期。瀚亞投信表示，隨著雲端服務業者持續上修資本支出，預期2026年至2027年AI基礎建設仍將維持高速成長，帶動亞洲科技供應鏈整體獲利動能提升，後市表現可期。

遠傳股東會／徐旭東透過新聞稿強調 AI 驅動升級「要更快 還要更好」

遠傳電信（4904）20日舉行股東會，董事長徐旭東不克出席，遠傳副董事長徐旭平代表徐旭東主持遠傳股東會。徐旭平表示，遠傳去年營運亮眼，每股純益3.81元，每股配發3.81元現金股利，遠傳去年營收再創新高，蟬聯「電信成長王」，更連三年蟬聯道瓊世界指數（DJBIC）全球電信業第一。

晶片競賽…英特爾追趕台積 外資潑冷水

全球ＡＩ晶片競賽持續升溫，川普政府與英特爾（Intel）之間的連結，也讓半導體產業出現微妙變化。英特爾執行長陳立武十八日接受ＣＮＢＣ專訪時表示，英特爾下一代14A製程（等同一點四奈米級）有機會與台積電同期推出，那將是「重大突破」。就在英特爾高調釋出先進製程進展之際，美國總統川普也再度點名台積電，直言若當年更早祭出關稅保護，「那些生意本來都會是英特爾的，也就不會有台灣了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。