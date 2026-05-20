Google執行長皮查宣布AI代理新紀元 Gemini三大功能將擴展至個人用戶

Google IO 2026於19日登場，Google執行長皮查（Sundar Pichai）宣布，AI代理新紀元開始，在AI代理進入企業與開發者社群後，今年要將AI代理能力帶入一般消費者生活。Google公布Gemini模型兩大發展路線，包括全新模型Gemini Omni可輸入/輸出多模態內容；Gemini 3.5系列兼具速度和反應能力；以及個人使用的AI代理技術，可在背景持續運作的AI代理人「Gemini Spark」。

皮查公布過去一年來Google AI的重要數據。包括現在Google兩年前每個月處理的詞元（Token）數量約為9.7兆個，去年為480兆個，現在每個月平均處理超過3,200兆個詞元，成長七倍。每個月有超過850萬名開發人員運用模型打造全新的應用程式與體驗，模型API現在每分鐘約處理190億個詞元。過去一年有超過375家Google Cloud企業客戶各自處理超過1兆個詞元。Google旗下有13款產品各自擁有超過10億使用者，其中五款產品擁有超過30億使用者。

Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）介紹全新模型Gemini Omni，使用者將能以多模態輸入，包括文字同步混合圖片、影片、聲音，輸出也可為文件或新影片，或直接修改影片的內容。Google預計不久後推出Gemini Omni Flash版本，已在Gemini App、YouTube短片和Google Flow三項應用，後續推向企業與開發者。

Google也公布最新一代Google Gemini 3.5，是第一個具備「前沿智慧」與「行動力」的模型，運算速度更快，但產出量是同期模型的四倍，意味成本較低，也能處理更複雜的工作流程。Google指出，目前這款模型改變Google 內部的開發方式。以3.5 Flash 搭配AI代理開發平台Antigravity結合使用，大幅加快了內部開發速度。3.5 Flash已經即日起開放使用，下個月將推出3.5 Pro版本。

皮查宣布推出為個人用戶設計的AI智慧代理人Gemini Spark，可以在Gemini程式中進行「跨App自動執行任務」的全天候AI代理，透過用戶指引執行任務，即使不開筆電也能全天候在背景執行長時間且步驟繁瑣的任務

Spark 將無縫整合多元工具，並率先從Google的產品與服務開始。Google本週已開始向部分測試人員推出 Gemini Spark，下週將對美國Google AI Ultra 訂閱用戶開放Beta測試版。