Google攜手三星、高通 新智慧眼鏡最快秋季登場 用語音和眼鏡互動

今年下半年，透過智慧眼鏡秘密接收語音提示或下指令拍照的電影畫面有望成真。Google I/O 2026 19日登場，Google XR副總裁暨總經理Shahram Izadi展示和三星、高通合作的智慧眼鏡（intelligent eyewear）產品，包括無螢幕、有語音指示的語音眼鏡（audio glasses），以及內建顯示器，可直接在眼前顯示所需資訊的顯示型眼鏡（display glasses），使用者都能透過語音開口詢問Gemini獲得協助。

智慧眼鏡透過深度結合Gemini AI助理，讓使用者透過相機利用Gemini「看見」眼前的世界並用語音進行互動（例如拍攝照片並即時進行AI編輯、辨識物體），市場評估售價可能落在379美元至499美元之間。Google表示，語音眼鏡產品預計下半年推出，其他款式今年稍晚和Gentle Monster 和 Warby Parker 完整系列正式發售。

Shahram Izadi指出，不同於傳統顯示型眼鏡，Google 智慧眼鏡可將資訊私密傳達至使用者耳中，用於聆聽音樂、拍照、通話以及操作手機應用程式等多元場景，保持雙手靈活操作，他以個人下廚經驗說明Gemini如何適時提供建議，助力於創新嘗試。 Google的國際知名合作夥伴，包括Gentle Monster、Warby Parker等頂尖眼鏡設計公司，以及三星等領先電子業者共同參與設計開發。未來產品將可同時支援Android與iOS系統，外觀設計亦獲高度肯定。

Google公告在語音眼鏡上推出的實用功能，包括「視覺即時問答」，可以隨時向Gemini詢問眼前跟周遭環境的任何事物；直覺指路導航使眼鏡裝置能辨識用戶所在的位置跟面向的方向，提供自然、清晰的即時路線導航。依照喜好，Gemini可為用戶新增停靠點或尋找附近的餐廳。

Google強調新款智慧眼鏡徹底解放雙手，能透過眼鏡裝置接聽電話、傳送簡訊、播放音樂，甚至摘要錯過的訊息。並且可以透過簡單的指令，即時拍下高畫質的照片與影片，利用Nano Banana移除背景雜物，或是發揮創意改造圖片，以及提供即時的語音翻譯。