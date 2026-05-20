穎崴致股東報告書 董座：挑戰全球第一大邏輯測試座生產供應商

股東會旺季即將來臨，股后穎崴（6515）預計6月17日召開股東常會今年將全面改選董事，年報也已出爐，穎崴董座王嘉煌在致股東報告書中指出，展望今年，穎崴持續投入先進封裝、高階測試相關的測試介面開發，在研發端持續往前瞻技術推進紮根，並因應市場需求拓展相對應的產品線，未來不僅是市占率第一，更將挑戰全球第一大邏輯測試座生產供應商。

王嘉煌在致股東報告書中也提及，歷經數十年，在穎崴全體員工的努力下，穎崴正式躍居全球第一大邏輯測試座廠商。於此，穎崴並不因此而放慢腳步，反而亦步亦趨的與客戶緊密合作，隨時提供即時在地的技術支援與服務。

為維持穎崴的優勢，除了外聘技術專家，尋求更精密材料的提升，特別設置 RD‐line，用以投入前瞻材料並導入各項新專案小量試產，以滿足市場日新月異的需求。在人才培育方面，穎崴持續投資人才培育與技術研發創新，每年與中山半導體學院有產學合作外；同時重視公司治理，成立永續推動小組，自願性永續報告書，透明公開地向股東、員工、客戶及利害關係人揭露穎崴在永續面的各項作為，其中包含公司治理的透明，優化公司治理架構，並維持董事會的高效運作。

進入 115 年，產業需求仍呈現集中在 AI 需求旺盛、消費及總體經濟疲軟狀態，國際情勢仍充滿不確定性，受惠於 AI 相關高速發展，台灣半導體及資通訊、電子零組件市況緊俏且需求持續強勁，穎崴專注在高階測試介面製造及整合，可望持續成長、維持獲利、並提供客製化高品質的技術支援與服務，為股東創造長期投資效益。

王嘉煌在致股東報告書中也提及，穎崴持續投入高階晶片相關的測試介面研發、產品開發，提供完整的側式介面解決方案，包括晶圓測試（Wafer Sort）、最終測試（FT）、高頻高速測試系統（SLT）、動態老化測試（Functional Burn-in）、共同封裝光學（Co-Packaged Optics Test Solution）等，迎接 AI Server、高速運算、基礎建設、主權 AI、邊緣運算應用等商機，穎崴 115 年將隨 AI、HPC 大趨勢成長。

另外穎崴股東常會今年將全面改選董事，依據穎崴董事候選人名單，今年董事會提名九席除了董事提五席原班人馬董座王嘉煌、董事劉燈桂、穎崴科技全球業務營運中心執行副總暨發言人陳紹焜、財務長李振昆。另外新延攬電子時報社長黃欽勇擔任董事取代先前董事CHIANG HOCK WOO等人，獨立董事則擴大至四席包含現任獨立董事張晋誠、李聰結，以及公司董事會提名新任候選人聯發科顧問暨精測法人董事代表沈維寧、佳邦法人董事代表執行長暨總經理陳培真。至於先前獨立董事王文信已於去年度11月24日辭任。