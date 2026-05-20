遠傳股東會／總座井琪：放大 AI 綜效 不僅投資 AI 更投資員工能力

遠傳電信（4904）20日舉行股東會，董事長徐旭東雖未出席，但透過新聞稿強調，遠傳將持續以AI驅動創新升級，「要更快，還要更好」，加速開創下一階段成長。遠傳總經理井琪則指出，今年遠傳將聚焦「放大綜效、放大服務、放大AI」三大方向，持續推動從電信公司轉型為數位服務平台的策略，遠傳並非單純「投資AI」，而是投資員工能力。

井琪表示，遠傳運用AI加速數位、淨零雙軸轉型，並持續深化「遠傳大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」、戰略，推動個人數位生活與企業解決方案雙軌發展，擴大應用場景，強化成長動能。

今年第1季遠傳營收獲利等均創歷史新高，且超越財測預估。井琪指出，2026年遠傳啟動「放大三策略」，聚焦「放大綜效、放大服務、放大AI」，讓科技深度融入生活與企業營運場景，朝向超越電信、成為價值創造者穩步前進，開啟新一波成長曲線。

遠傳近年積極將AI導入營運與服務核心，成果持續顯現，新經濟業務成長曲線穩定向上，在「個人數位生活」與「智慧資通訊」雙引擎挹注下，新經濟營收占比逐年提升，由2016年5%成長至2025年已突破兩成。

在個人數位生活方面，井琪指出，以「遠傳心生活APP」為核心，目前用戶超過800萬戶，結合AI技術串接多元場景，打造涵蓋購物、娛樂、旅遊、生活服務、健康與資安的數位生態圈，持續拓展生活服務版圖。今年再跨足餐飲與遊戲領域，重磅推出「去哪吃APP」一站式餐飲服務平台，持續開拓創新場景，強化用戶體驗與黏著度，帶動加值服務營收成長。

遠傳企業智慧資通訊業務鎖定「數位轉型、永續智慧城市、電信系統整合、智慧醫療」四大領域，持續開紅盤，多項系統整合、物聯網及雲端服務專案穩健推進，強化營收貢獻。

遠傳自主開發的AI平台「遠傳智靈」，已廣泛應用於人資、法務、財務、客服、行銷、推薦等內部場景，並逐步對外輸出至製造、醫療、教育與政府等不同產業應用，持續擴大市場影響力，邁入效益成長期。在AI、雲端與大型系統整合需求帶動下，2025年企業智慧資通訊服務營收達雙位數成長，為整體新經濟發展注入強勁動能

井琪強調，遠傳現階段談AI，重點並非單純「投資AI」，而是投資員工能力。遠傳希望透過AI工具提升員工生產力與工作能力，並協助各部門解決日常痛點，目前相關效益已相當顯著。

此外，遠傳也持續「放大綜效」，井琪表示，遠傳除與遠東集團內部資源整合，也透過策略投資與子公司布局，擴大企業市場與新經濟事業版圖，尤其聚焦企業ICT與智慧應用領域。

井琪指出，未來將進一步整合集團與子公司資源，強化解決方案共創能力，並擴大銷售與通路效益。

此外，遠傳甫宣布與全球電商與雲端運算巨擘亞馬遜（Amazon）旗下低軌衛星網路服務「Amazon Leo」簽署合作協議，成為其台灣授權經銷商，將高速低軌衛星服務引進台灣。

遠傳強調，長期深耕網路科技迭代更新，並累積豐富的產業經驗與研發能量；透過Amazon Leo納入整體網路架構和電信服務組合，將協助公部門民生應用與企業用戶，維持關鍵系統與營運流程所需的網路連線，確保服務不中斷。