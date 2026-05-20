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AI 帶動全面升級 亞洲科技供應鏈迎黃金十年

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

在人工智慧應用快速擴張的帶動下，全球科技產業正進入新一輪成長周期。瀚亞投信表示，隨著雲端服務業者持續上修資本支出，預期2026年至2027年AI基礎建設仍將維持高速成長，帶動亞洲科技供應鏈整體獲利動能提升，後市表現可期。

根據最新市場觀察，北美主要雲端服務商已陸續提高資本支出預估，並預期未來仍將持續擴張，顯示AI運算需求強勁成長。隨資料中心建置規模擴大，以及AI伺服器需求提升，帶動電源、記憶體與高速傳輸等關鍵零組件需求顯著升溫，形成產業長期成長主軸。

在供需結構面上，記憶體市場目前呈現供不應求態勢。受AI應用推升，高頻寬記憶體（HBM）及DRAM需求持續增加，而供給成長相對有限，帶動價格走升與產業獲利改善。此外，資料中心電力架構亦持續升級，800V電源設計逐步導入，顯示AI基礎設施不僅在規模上擴張，在技術層面亦同步升級。

同時，網通與光通訊領域亦受惠於AI高速傳輸需求提升。800G光收發模組需求快速成長，並推升PCB與CCL等材料規格升級。另一方面，隨著新世代AI晶片與系統架構推進，共封裝光學（CPO）等新技術亦逐步落地，顯示產業技術門檻持續提高，有利於供應鏈龍頭廠商。

瀚亞亞洲科技資本家股票基金經理人林元平指出，亞洲科技產業在全球AI發展中扮演關鍵角色，包括晶圓代工、記憶體、電源管理、散熱及高速傳輸等領域具備完整供應鏈優勢。隨著AI需求擴散至邊緣運算、人形機器人及智慧終端裝置，未來成長動能將不僅限於資料中心，整體產業成長潛力持續擴大。

整體而言，林元平表示，在AI長期趨勢帶動下，亞洲科技股仍具備結構性成長機會，建議投資人可透過定期定額方式，掌握新一輪科技升級契機。

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