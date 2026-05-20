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遠傳股東會／徐旭東透過新聞稿強調 AI 驅動升級「要更快 還要更好」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳今日舉行董事會，董事長徐旭東不克出席，遠傳副董事長徐旭平代表徐旭東主持遠傳股東會。徐旭平表示，遠傳去年營運亮眼，每股純益3.81元，每股配發3.81元，遠傳去年營收再創新高，蟬聯「電信成長王」，更連三年蟬聯道瓊世界指數（DJBIC）全球電信業第一。記者黃晶琳／攝影
遠傳今日舉行董事會，董事長徐旭東不克出席，遠傳副董事長徐旭平代表徐旭東主持遠傳股東會。徐旭平表示，遠傳去年營運亮眼，每股純益3.81元，每股配發3.81元，遠傳去年營收再創新高，蟬聯「電信成長王」，更連三年蟬聯道瓊世界指數（DJBIC）全球電信業第一。記者黃晶琳／攝影

遠傳電信（4904）20日舉行股東會，董事長徐旭東不克出席，遠傳副董事長徐旭平代表徐旭東主持遠傳股東會。徐旭平表示，遠傳去年營運亮眼，每股純益3.81元，每股配發3.81元現金股利，遠傳去年營收再創新高，蟬聯「電信成長王」，更連三年蟬聯道瓊世界指數（DJBIC）全球電信業第一。

徐旭東雖不克出席，但透過新聞稿表示：「遠傳持續精進服務價值與營運效率，帶動總營收及各項財務指標屢創新高，整體成長動能持續領先同業。在穩健獲利的同時，更將ESG納入核心經營策略，以最高標準落實公司治理，連續三年蟬聯道瓊世界指數（DJBIC）全球電信業第一，讓台灣永續價值躍上國際舞台。」

徐旭東強調，股東的支持也具體反映於市場表現，今年以來遠傳股價漲幅領先同業。未來，遠傳將持續以AI驅動創新升級，「要更快，還要更好」，加速開創下一階段成長。

遠傳於遠亞合併後訂下「一年拓基、兩年有成、三年起飛」的策略目標，在全體同仁努力不懈下，遠亞合併第二年合併綜效全面展現，成果豐碩。2025年各項財務指標齊創歷史新高，全年度合併總營收、合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）與稅後淨利年成長率均居業界之冠，蟬聯「電信成長王」，為合併第二年繳出亮眼成績單。

遠傳2025年合併總營收與合併EBITDA再創歷史新高，全年稅後淨利寫下近20年新高；每股達3.81元，同創歷史新高，財測達成率105%；顯示合併綜效持續發酵、成長動能強勁，迎向2026成長起飛年。

遠傳將穩健成長回饋股東，維持優渥的股利發放政策。今年發放現金股利每股新台幣3.81元，創下歷史新高，配發金額年成長高達7%，發放率達100%。今年以來，遠傳股價表現持續走升，市值漲幅居電信業之冠，反映市場對遠傳營運表現與成長潛力的高度肯定。

遠傳總經理井琪表示，在董事長的支持，以及全體同仁持續投入下，遠亞合併第二年已展現超前的亮眼成果，總營收、合併EBITDA、稅後淨利及市值表現等關鍵指標，年成長率皆居業界之冠。遠傳運用AI加速數位、淨零雙軸轉型，並持續深化「遠傳大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」、戰略，推動個人數位生活與企業解決方案雙軌發展，擴大應用場景，強化成長動能。2026年遠傳啟動「放大三策略」，聚焦「放大綜效、放大服務、放大AI」，讓科技深度融入生活與企業營運場景，朝向超越電信、成為價值創造者穩步前進，開啟新一波成長曲線。

徐旭東 遠傳 遠傳電信

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