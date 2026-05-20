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Google發表Gemini 3.5模型 為AI代理量身強化

中央社／ 舊金山19日專電

Google I/O年度開發者大會今天登場，發表新一代AI模型Gemini 3.5系列，在一般用戶與企業應用兩大市場迎戰OpenAI與Anthropic。Google強調，這一系列專為執行「代理任務」而優化。第一款模型3.5 Flash今天起開放給全球用戶使用。

這意味著一般用戶使用Gemini App及Google搜尋的AI模式時，3.5 Flash作為背後預設模型。

Google也發表可被視為影片版Nano Banana的多模態影片生成與編輯模型Gemini Omni。

3.5 Flash今起開放 3.5 Pro預計6月推出

針對今年I/O核心方向，Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）強調，人工智慧（AI）發展進入一個快速推進的階段，比起技術展示，使用者現在更加重視AI在產品當中的實際價值。

新一代3.5 Flash模型結合了「前沿智慧」與「行動能力」。後者是「AI代理」的關鍵核心。

一般用戶外，開發者可透過Google開發平台Antigravity，以及Google AI Studio、Android Studio的Gemini API使用。另外，3.5 Pro已在Google內部使用，預計6月對外推出。

3.5 Flash具備速度和成本優勢；Google表示，以每秒輸出的詞元（Token）數量計算，它的速度比其他前沿模型快約4倍；成本不到前沿模型一半，在某些情況下甚至可以降到約1/3。

另外，在幾乎各類型評測中，3.5 Flash的表現都超越上一代旗艦模型Gemini 3.1 Pro。

Omni多模態生成模型 想法可變電影感影片

除了主力模型，Google在今年I/O大會上還發表了Gemini Omni多模態生成模型，並指出可以把Omni想成圖像模型Nano Banana，只是它主要是用來製作影片。

現階段，Google先聚焦在影片生成編輯，最終，希望將Omni打造成一個世界模型，能夠接收圖片、聲音、影片與文字，並運用理解與推理能力，產生包含影片在內的多種輸出格式。

Gemini Omni系列首款模型Omni Flash即日起透過Gemini App與Google Flow，開放給全球 Google AIPlus、Pro和Ultra訂閱用戶使用；同時也將從本週起，免費提供給YouTube Shorts與YouTube Create App使用者。至於下一款進階版本Omni Pro，預計在不久之後推出。

Google並強調，透過Omni生成或編輯的內容，都會自動加入SynthID數位浮水印，讓使用者能清楚辨識哪些是AI生成或經過AI工具編輯的內容，強化整體內容的透明度與安全性。

Google OpenAI Flash

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