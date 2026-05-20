超微執行長蘇姿丰釋風向 AI進入CPU+GPU時代

超微執行長蘇姿丰昨（19）日於上海舉行的超微AI開發者日活動指出，隨著AI代理（AI Agent）廣泛使用CPU，當前AI已進入「CPU+GPU」的時代。2022年至2025年，主要節點（資料中心）中的CPU、GPU配比可能是1：4，現在已經朝1：1推進。

蘇姿丰指出，目前全球有超過10億人每天使用AI，這個數字將在未來五年（至2030年）到達50億。隨著推理和代理需求增長，計算需求轉變，催生CPU新定位，AI在企業端的部署則從試點專案，逐漸轉變為大規模部署，AI開始運行在每一台設備上，變得無處不在。

在她看來，未來會有更多的GPU，GPU將無處不在，遍布整個生態系統，並且需要大量的CPU處理能力，開發者需要完整的端到端計算體系，而這也正是超微的重點所在：提供完整的端到端計算能力。

第一財經報導，蘇姿丰談到超微對大中華區的承諾時表示，超微在北京、上海、深圳和台北的研發中心有超過4,000名工程師，旗下EPYC資料中心處理器已支持大陸雲服務700多個雲實例，並與逾100家軟體提供商、初創公司和大學有生態合作關係。

蘇姿丰指出，過去四、五個月裡，隨著開放代碼（open code）和圍繞代理人大量新創新，我們看到代理式AI（Agentic AI）正在徹底改變我們使用AI的方式。

本月稍早，蘇姿丰也在超微財報會議中釋放對CPU擴大使用的信心。