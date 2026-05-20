輝達Vera CPU出貨…首批賣給Anthropic、OpenAI等 鴻海、廣達迎伺服器大單

輝達最新AI平台Vera Rubin傳喜訊。輝達昨（19）日宣布，首批Vera CPU在上周五（15日）及本周一（18日）陸續向Anthropic、OpenAI、SpaceXAI 和甲骨文等北美雲端大咖供貨，啟動這波Vera Rubin平台新AI伺服器商機，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等代工廠將迎來新一波拉貨潮。

因應輝達新平台商機，主要代工廠動起來。廣達昨日宣布，在美國加州弗里蒙特承租新廠房，合約總金額上看6,171萬美元（約新台幣19.74億元），作為AI伺服器擴產新生產基地。

輝達昨天表示，開始對各大雲端服務供應商（CSP）出貨Vera CPU。輝達超大規模和高效能運算副總裁巴克（Ian Buck）將Vera CPU交貨到Anthropic、OpenAI、SpaceXAI和甲骨文等首批客戶手上，SpaceXAI更由創辦人馬斯克親自簽收。

輝達指出，巴克同時也在OpenAI辦公室現場打開Vera Rubin伺服器機殼，展示AI平台的系統結構，同時向客戶講解平台內部的運算核心數量、記憶體容量等相關布局，顯示輝達格外重視本次Vera Rubin的出貨狀況。

據了解，輝達最新Vera CPU採用安謀（Arm）架構設計打造，是繼2021年輝達推出Grace CPU以來，時隔五年，再度更新CPU設計架構。

Vera CPU具備88顆運算核心，支援每秒1.8TB的NVLink高速傳輸通道、1.5TB的系統記憶體，最高可支援每秒1.2TB的SOCAMM LPDDR5X，全力支援全新設計的Rubin架構GPU，以因應AI代理時代龐大的運算需求到來。

Vera CPU採用台積電（2330）3奈米製程打造，封裝模式則與Rubin簡化，採用2.5D／3D先進封裝，因此在生產時間相對Rubin較短，成為Vera能優先Rubin交貨至客戶的主要原因。