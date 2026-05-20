快訊

相對論／李鴻源vs.謝正倫 氣候挑戰 台灣用生命學防災

今晴朗酷熱上看36度高溫 吳德榮：明起水氣增 周六起將屢創高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達Vera CPU出貨…首批賣給Anthropic、OpenAI等 鴻海、廣達迎伺服器大單

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
輝達最新AI平台Vera Rubin傳喜訊。（路透）
輝達最新AI平台Vera Rubin傳喜訊。（路透）

輝達最新AI平台Vera Rubin傳喜訊。輝達昨（19）日宣布，首批Vera CPU在上周五（15日）及本周一（18日）陸續向Anthropic、OpenAI、SpaceXAI 和甲骨文等北美雲端大咖供貨，啟動這波Vera Rubin平台新AI伺服器商機，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等代工廠將迎來新一波拉貨潮。

因應輝達新平台商機，主要代工廠動起來。廣達昨日宣布，在美國加州弗里蒙特承租新廠房，合約總金額上看6,171萬美元（約新台幣19.74億元），作為AI伺服器擴產新生產基地。

輝達昨天表示，開始對各大雲端服務供應商（CSP）出貨Vera CPU。輝達超大規模和高效能運算副總裁巴克（Ian Buck）將Vera CPU交貨到Anthropic、OpenAI、SpaceXAI和甲骨文等首批客戶手上，SpaceXAI更由創辦人馬斯克親自簽收。

輝達指出，巴克同時也在OpenAI辦公室現場打開Vera Rubin伺服器機殼，展示AI平台的系統結構，同時向客戶講解平台內部的運算核心數量、記憶體容量等相關布局，顯示輝達格外重視本次Vera Rubin的出貨狀況。

據了解，輝達最新Vera CPU採用安謀（Arm）架構設計打造，是繼2021年輝達推出Grace CPU以來，時隔五年，再度更新CPU設計架構。

Vera CPU具備88顆運算核心，支援每秒1.8TB的NVLink高速傳輸通道、1.5TB的系統記憶體，最高可支援每秒1.2TB的SOCAMM LPDDR5X，全力支援全新設計的Rubin架構GPU，以因應AI代理時代龐大的運算需求到來。

Vera CPU採用台積電（2330）3奈米製程打造，封裝模式則與Rubin簡化，採用2.5D／3D先進封裝，因此在生產時間相對Rubin較短，成為Vera能優先Rubin交貨至客戶的主要原因。

延伸閱讀

輝達 廣達 緯創

延伸閱讀

記憶體叫缺 蘋果、三星有壓

英特爾爭取輝達封裝大單 將瞄準Rubin四晶片版本

日媒曝英特爾靠「缺貨」促PC廠採購高價18A製程CPU 還有更強硬一招

AMD蘇姿丰：資料中心裡CPU與GPU⽐例將變成1比1

相關新聞

晶片競賽…英特爾追趕台積 外資潑冷水

全球ＡＩ晶片競賽持續升溫，川普政府與英特爾（Intel）之間的連結，也讓半導體產業出現微妙變化。英特爾執行長陳立武十八日接受ＣＮＢＣ專訪時表示，英特爾下一代14A製程（等同一點四奈米級）有機會與台積電同期推出，那將是「重大突破」。就在英特爾高調釋出先進製程進展之際，美國總統川普也再度點名台積電，直言若當年更早祭出關稅保護，「那些生意本來都會是英特爾的，也就不會有台灣了」。

輝達CEO黃仁勳看好AI黃金十年 直言相關建置仍在最初期

輝達將於美股20日盤後（台灣時間21日清晨）公布上季財報與後市展望前夕，執行長黃仁勳昨（19）日先釋出正向訊息，強調AI基礎設施建置仍在「最初期」，相關需求可望延續至未來十年。法人看好，黃仁勳唱旺AI商機，台積電、鴻海、廣達、緯創等供應鏈都將受惠。

蘋果WWDC盛宴6月9日登場…庫克最後一場秀 台積、大立光等可望受惠

蘋果昨（19）日宣布，2026年全球開發者大會（WWDC）將於台灣時間6月9日凌晨1時揭開序幕，外界預期，蘋果將發表全新iOS 27作業系統，搭載AI技術的Siri，以及介面大改版的相機App等功能。

黃仁勳預期大陸市場終會開放 台灣依然會是半導體製造核心

輝達執行長黃仁勳表示，他預期北京當局最終會允許從美國進口AI晶片。他也提到，即便美國尋求提振國內晶片製造產能，台灣依然會是半導體製造核心。「因為各方面的需求都太強了」。

川普：美未保護好晶片業 重申調高關稅思維

美國總統川普在訪問中國大陸前，接受《財星》（Fortune）雜誌專訪時，重申他以關稅保護美國產業的思維，認為過去美國都未保護好晶片業，致使台積電崛起，否則「英特爾應該是目前舉世最大的企業」，「包辦所有生意，沒有台灣的事」。

英特爾：14A製程將追上台積

英特爾執行長陳立武表示，晶圓代工業務正逐漸取得實質進展，先進的18A製程良率正以每月7%-8%的幅度改善，下一代14A製程可望與台積電同等技術同時推出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。