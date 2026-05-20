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晶片競賽…英特爾追趕台積 外資潑冷水

聯合報／ 記者鍾張涵、編譯周辰陽／綜合報導

全球ＡＩ晶片競賽持續升溫，川普政府與英特爾（Intel）之間的連結，也讓半導體產業出現微妙變化。英特爾執行長陳立武十八日接受ＣＮＢＣ專訪時表示，英特爾下一代14A製程（等同一點四奈米級）有機會與台積電同期推出，那將是「重大突破」。就在英特爾高調釋出先進製程進展之際，美國總統川普也再度點名台積電，直言若當年更早祭出關稅保護，「那些生意本來都會是英特爾的，也就不會有台灣了」。

川普政府去年透過「晶片法案」相關補助與轉換機制注資英特爾約一百億美元，並取得百分之十股權。隨著英特爾股價飆升，美國政府持有部位價值已膨脹至超過五百億美元，市場關注美國政府是否正以更直接方式扶植自家半導體供應鏈。

「財星」雜誌十八日刊出川普訪問中國前的專訪，報導說，川普是否願意讓政府介入一家陷入困境的美國企業，似乎取決於兩件事，一是企業是否具戰略價值，二是負責人能否親自打動他，而英特爾便是典型案例。川普表示，「英特爾本來應該是全世界最大的公司。如果當年那些公司開始從中國輸入晶片時，我就是總統，早就會課徵保護英特爾的關稅」。談到目前主導全球晶片製造市場的台積電時，川普說：「現在那些生意本來都會是英特爾的，也就不會有台灣了。」

而當投資人關注陳立武能否帶領英特爾追上台積電時，陳立武接受專訪時表示，英特爾晶圓代工良率持續改善，吸引外部客戶展現高度興趣，預期下半年可望爭取到多家客戶訂單。他說：「晶圓代工業務非常重要，是『國家級資產之一』，也是英特爾復興策略當中最昂貴、最關鍵的一環。」

陳立武坦言剛接手時，18A先進製程「狀況不好」，但如今每月良率改善幅度已達百分之七至八。隨技術改善，已有更多潛在客戶接觸英特爾，討論採用其晶圓代工服務。

對於市場盛傳英特爾已與蘋果達成初步代工協議，陳立武拒絕評論個別客戶，僅表示下半年可望獲得更多客戶。

陳立武雖高調釋出消息，華爾街對英特爾能否撼動台積電仍持保留態度，知名投資機構Bernstein SocGen Group十八日出具最新報告，指出台積電仍是「最受信賴的ＡＩ複利機器（compounder）」。Bernstein分析師Mark Li認為，蘋果與英特爾的協議對台積並無威脅，且雙方協議僅涵蓋「極小」出貨，沒有任何跡象顯示台積電與英特爾的技術和成本差距縮小。

Mark Li指出，三星與英特爾雖有機會因地緣政治因素獲得額外訂單，但多數集中於成熟製程。目前真正能穩定量產二奈米的廠商只有台積電。

英特爾 台積 台積電

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