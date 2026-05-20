聽新聞
0:00 / 0:00
AI揮魔棒 加速硬體升級
蘋果2026全球開發者大會（WWDC）雖然是以作業系統與軟體應用更新為主軸的發表會，不過，這幾年AI快速崛起，尤其今年將進入AI代理元年，各種AI應用百花齊放，將帶動新一波硬體裝置的更新潮，對鴻海（2317）、台積電（2330）與大立光（3008）等以硬體為主的台灣蘋果供應鏈來說，也可望搭上AI快速列車。
鴻海輪值CEO蔣集恆指出，消費智能產品產業在經過這麼多年的發展之後，外界普遍認為，已經來到產業成熟期，成長的動能有限，不過，隨著AI科技的發展與進步，包括穿戴裝置、手持裝置、移動裝置等產品的設計開發，已經看到有了新的發展趨勢。
例如在產品端，蔣集恆認為，為了讓使用者擁有AI應用的極致化體驗，必須強化邊緣運算能力，加上由於有新材料與新科技的導入，都會讓產品表現出更輕、更好用的特性，相關趨勢帶動整個市場進入新一波的硬體升級周期。
尤其AI硬體裝置，必須要有更大容量記憶體、更好散熱、更強的運算能力，以及優異的電池管理等，這些都對整體產業供應鏈的價值含量，是有正面幫助，鴻海集團一直以來的強項就是供應鏈管理與垂直整合能力。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 vivo X300 Ultra手機開箱！實測增距鏡變身鳥類學家 拍得到101內部海報
📢 iPhone 18 Pro三大升級亮點曝！多項「歷代最佳」成換機大誘因
📢 LINE免費貼圖5款！毛小孩集合 快用「勸敗買買圖」慫恿朋友瞎拼
📢 Sony Xperia 1 VIII開箱！5亮點礦石機身＋新望遠鏡頭 實測AI攝影助理聰明
📢 「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異一次看
📢 便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。