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AI揮魔棒 加速硬體升級

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

蘋果2026全球開發者大會（WWDC）雖然是以作業系統與軟體應用更新為主軸的發表會，不過，這幾年AI快速崛起，尤其今年將進入AI代理元年，各種AI應用百花齊放，將帶動新一波硬體裝置的更新潮，對鴻海（2317）、台積電（2330）與大立光（3008）等以硬體為主的台灣蘋果供應鏈來說，也可望搭上AI快速列車。

鴻海輪值CEO蔣集恆指出，消費智能產品產業在經過這麼多年的發展之後，外界普遍認為，已經來到產業成熟期，成長的動能有限，不過，隨著AI科技的發展與進步，包括穿戴裝置、手持裝置、移動裝置等產品的設計開發，已經看到有了新的發展趨勢。

例如在產品端，蔣集恆認為，為了讓使用者擁有AI應用的極致化體驗，必須強化邊緣運算能力，加上由於有新材料與新科技的導入，都會讓產品表現出更輕、更好用的特性，相關趨勢帶動整個市場進入新一波的硬體升級周期。

尤其AI硬體裝置，必須要有更大容量記憶體、更好散熱、更強的運算能力，以及優異的電池管理等，這些都對整體產業供應鏈的價值含量，是有正面幫助，鴻海集團一直以來的強項就是供應鏈管理與垂直整合能力。

鴻海 WWDC 大立光

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