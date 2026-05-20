快訊

相對論／李鴻源vs.謝正倫 氣候挑戰 台灣用生命學防災

今晴朗酷熱上看36度高溫 吳德榮：明起水氣增 周六起將屢創高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果WWDC盛宴6月9日登場…庫克最後一場秀 台積、大立光等可望受惠

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
蘋果已宣布，硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）將於9月1日起擔任執行長，接替現年65歲的庫克。因此，今年WWDC可能是現任執行長庫克交棒前，主持的最後一場蘋果大型活動。美聯社
蘋果已宣布，硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）將於9月1日起擔任執行長，接替現年65歲的庫克。因此，今年WWDC可能是現任執行長庫克交棒前，主持的最後一場蘋果大型活動。美聯社

蘋果昨（19）日宣布，2026年全球開發者大會（WWDC）將於台灣時間6月9日凌晨1時揭開序幕，外界預期，蘋果將發表全新iOS 27作業系統，搭載AI技術的Siri，以及介面大改版的相機App等功能。

業界研判，今年WWDC重點仍在AI升級，強化軟硬體結合與使用者體驗，蘋果還可能深化與Google的合作，為Siri導入合作版的Gemini多模態模型，全面迎戰行動AI市場，蘋果三大主力供應商鴻海（2317）、台積電（2330）與大立光（3008）可望跟著衝一波。

蘋果已宣布，硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）將於9月1日起擔任執行長，接替現年65歲的庫克。因此，今年WWDC可能是現任執行長庫克交棒前，主持的最後一場蘋果大型活動。

蘋果規劃，今年WWDC將於台灣時間6月9日至13日舉行，在為期一周的活動期間，開發者和學生可收看超過100部全新影片內容，了解各種工具、技術和設計，也可參與Group Labs團體實驗室，並在Apple DeveloperForums中交流討論。

其中，主題演講發表會將於6月9日凌晨1時登場，揭曉蘋果各大平台將推出的更新項目，並透過蘋果官網、AppleTV App及Apple YouTube頻道等平台直播。

彭博報導，蘋果可能發表iOS 27作業系統，內建搭載AI技術的新版語音助理Siri、介面大改版的相機App等新功能。

今年WWDC的重點，無疑是全面導入AI的Siri，外界預測，被延遲許久的智慧助理「Siri 2.0」將在作業系統中迎來全面進化，轉型為具備大型語言模型能力的AI助理。

彭博指出，蘋果正測試iOS 27新版快捷指令（Shortcuts）應用，使用者只需用自然語言描述需求，系統就會自動生成並安裝對應快捷指令。 新版快捷指令的核心，就是把「手動搭流程」改成「直接說需求」，使用者輸入一句話，系統就會自動生成並安裝快捷指令。該應用一直被視為iOS上的強大自動化工具，能連接應用、檔和資訊，並把多個步驟串成一個動作。

因此，新版Siri預計將展現「個人情境感知」與「螢幕內容理解」兩大關鍵實力，不僅能回溯用戶過往的對話內容，還能直接讀取螢幕畫面，並執行跨應用程式的複雜指令。

WWDC 蘋果 Gemini

延伸閱讀

蘋果WWDC開發者大會6月9日登場 傳發表iOS 27新系統

Apple Intelligence大升級 旁白、字幕、語音控制全面進化

自動生成影片字幕、Vision Pro可眼控輪椅 Apple輔助使用功能全面進化

蘋果WWDC26學生挑戰賽 海大梁祐嘉吉他APP獲獎

相關新聞

晶片競賽…英特爾追趕台積 外資潑冷水

全球ＡＩ晶片競賽持續升溫，川普政府與英特爾（Intel）之間的連結，也讓半導體產業出現微妙變化。英特爾執行長陳立武十八日接受ＣＮＢＣ專訪時表示，英特爾下一代14A製程（等同一點四奈米級）有機會與台積電同期推出，那將是「重大突破」。就在英特爾高調釋出先進製程進展之際，美國總統川普也再度點名台積電，直言若當年更早祭出關稅保護，「那些生意本來都會是英特爾的，也就不會有台灣了」。

輝達CEO黃仁勳看好AI黃金十年 直言相關建置仍在最初期

輝達將於美股20日盤後（台灣時間21日清晨）公布上季財報與後市展望前夕，執行長黃仁勳昨（19）日先釋出正向訊息，強調AI基礎設施建置仍在「最初期」，相關需求可望延續至未來十年。法人看好，黃仁勳唱旺AI商機，台積電、鴻海、廣達、緯創等供應鏈都將受惠。

蘋果WWDC盛宴6月9日登場…庫克最後一場秀 台積、大立光等可望受惠

蘋果昨（19）日宣布，2026年全球開發者大會（WWDC）將於台灣時間6月9日凌晨1時揭開序幕，外界預期，蘋果將發表全新iOS 27作業系統，搭載AI技術的Siri，以及介面大改版的相機App等功能。

黃仁勳預期大陸市場終會開放 台灣依然會是半導體製造核心

輝達執行長黃仁勳表示，他預期北京當局最終會允許從美國進口AI晶片。他也提到，即便美國尋求提振國內晶片製造產能，台灣依然會是半導體製造核心。「因為各方面的需求都太強了」。

川普：美未保護好晶片業 重申調高關稅思維

美國總統川普在訪問中國大陸前，接受《財星》（Fortune）雜誌專訪時，重申他以關稅保護美國產業的思維，認為過去美國都未保護好晶片業，致使台積電崛起，否則「英特爾應該是目前舉世最大的企業」，「包辦所有生意，沒有台灣的事」。

英特爾：14A製程將追上台積

英特爾執行長陳立武表示，晶圓代工業務正逐漸取得實質進展，先進的18A製程良率正以每月7%-8%的幅度改善，下一代14A製程可望與台積電同等技術同時推出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。