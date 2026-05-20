蘋果WWDC盛宴6月9日登場…庫克最後一場秀 台積、大立光等可望受惠

蘋果昨（19）日宣布，2026年全球開發者大會（WWDC）將於台灣時間6月9日凌晨1時揭開序幕，外界預期，蘋果將發表全新iOS 27作業系統，搭載AI技術的Siri，以及介面大改版的相機App等功能。

業界研判，今年WWDC重點仍在AI升級，強化軟硬體結合與使用者體驗，蘋果還可能深化與Google的合作，為Siri導入合作版的Gemini多模態模型，全面迎戰行動AI市場，蘋果三大主力供應商鴻海（2317）、台積電（2330）與大立光（3008）可望跟著衝一波。

蘋果已宣布，硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）將於9月1日起擔任執行長，接替現年65歲的庫克。因此，今年WWDC可能是現任執行長庫克交棒前，主持的最後一場蘋果大型活動。

蘋果規劃，今年WWDC將於台灣時間6月9日至13日舉行，在為期一周的活動期間，開發者和學生可收看超過100部全新影片內容，了解各種工具、技術和設計，也可參與Group Labs團體實驗室，並在Apple DeveloperForums中交流討論。

其中，主題演講發表會將於6月9日凌晨1時登場，揭曉蘋果各大平台將推出的更新項目，並透過蘋果官網、AppleTV App及Apple YouTube頻道等平台直播。

彭博報導，蘋果可能發表iOS 27作業系統，內建搭載AI技術的新版語音助理Siri、介面大改版的相機App等新功能。

今年WWDC的重點，無疑是全面導入AI的Siri，外界預測，被延遲許久的智慧助理「Siri 2.0」將在作業系統中迎來全面進化，轉型為具備大型語言模型能力的AI助理。

彭博指出，蘋果正測試iOS 27新版快捷指令（Shortcuts）應用，使用者只需用自然語言描述需求，系統就會自動生成並安裝對應快捷指令。 新版快捷指令的核心，就是把「手動搭流程」改成「直接說需求」，使用者輸入一句話，系統就會自動生成並安裝快捷指令。該應用一直被視為iOS上的強大自動化工具，能連接應用、檔和資訊，並把多個步驟串成一個動作。

因此，新版Siri預計將展現「個人情境感知」與「螢幕內容理解」兩大關鍵實力，不僅能回溯用戶過往的對話內容，還能直接讀取螢幕畫面，並執行跨應用程式的複雜指令。