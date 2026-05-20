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英特爾：14A製程將追上台積
英特爾執行長陳立武表示，晶圓代工業務正逐漸取得實質進展，先進的18A製程良率正以每月7%-8%的幅度改善，下一代14A製程可望與台積電（2330）同等技術同時推出。
同時，英特爾據傳也敦促個人電腦（PC）客戶採用以18A製程生產的中央處理器（CPU）。
陳立武18日接受CNBC訪問時表示，18A製程每月良率改善幅度達7%-8%，且正吸引客戶興趣。
針對華爾街日報報導英特爾與蘋果達成初步代工協議，陳立武拒絕評論個別公司，但表示下半年可望獲多家客戶承諾。
陳立武表示，14A製程最終能和台積電匹敵，「將和台積電同時」推出，「那是重大、重大的突破」。CPU供應吃緊之際，日媒報導，英特爾正把以Intel 7製程生產的CPU，優先供貨利潤較高的伺服器與工業用途，敦促PC客戶增加以18A製程生產的CPU，包括Panther Lake、Wildcat Lake，因供貨狀況優於較舊製程處理器。
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