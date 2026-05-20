川普：美未保護好晶片業 重申調高關稅思維

美國總統川普在訪問中國大陸前，接受《財星》（Fortune）雜誌專訪時，重申他以關稅保護美國產業的思維，認為過去美國都未保護好晶片業，致使台積電（2330）崛起，否則「英特爾應該是目前舉世最大的企業」，「包辦所有生意，沒有台灣的事」。

川普接受《財星》一小時的專訪，訪談內容18日刊出，談及關稅、人工智慧（AI）資料中心、伊朗戰爭和通膨等議題。

在他談論課徵關稅與政府入股企業的交易思維時，其中一例是聯邦政府以補助款換取英特爾10％股權。去年英特爾面臨市占萎縮與債務沉重等問題時，川普回憶，「（英特爾執行長）陳立武來見我」，「我喜歡他，我覺得他不錯」，當時川普手握一大籌碼：已編列要給英特爾的龐大補助款預算，但還沒發放。

川普回憶道，「『我說，免費給國家10%股權」，接著他（陳立武）說，『成交』，我當時還說，『該死，我應該要求更多的。』」。這批補助款在去年8月轉換為英特爾股權。

在川普講述這段故事時，一名幕僚還把英特爾股價走勢圖的列印資料呈現到記者面前，川普說，政府持有的英特爾股權價值，在短短八個月內從100億美元增至超過500億美元，抱怨「我有因此得到讚賞嗎？有人知道這是我做的嗎」？

川普也重申他以關稅保護產業的思考，「英特爾現在應該要是舉世最大的企業」，「如果我在所有這些企業從中國出口晶片的時候擔任總統，我會課徵關稅，保護英特爾」。

他在提及台積電時表示，「英特爾現在早就包辦所有生意，沒有台灣的事」。

《財星》的報導也指出，川普在啟程訪陸的前幾個小時，才臨時安排輝達執行長黃仁勳加入訪陸代表團，他先前未被納入名單的唯一原因，只是黃仁勳沒有打電話提出要求，川普也無法相信，黃仁勳竟然沒有自己的私人飛機。

不過，黃仁勳被視為美國最成功的企業領袖之一，川普樂於替他在總統專機騰出位置，黃仁勳最後也與全球首富馬斯克等一同搭上空軍一號前往中國。

這類安排也體現出川普最喜歡的交易模式：快速、非正式，且能讓他明確宣告自己是贏家。