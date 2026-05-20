黃仁勳預期大陸市場終會開放 台灣依然會是半導體製造核心

輝達執行長黃仁勳表示，他預期北京當局最終會允許從美國進口AI晶片。他也提到，即便美國尋求提振國內晶片製造產能，台灣依然會是半導體製造核心。「因為各方面的需求都太強了」。

黃仁勳上周在美國總統川普訪問大陸行前最後一刻，才加入企業代表團，外界一度揣測，輝達可能在對大陸出口AI晶片方面取得突破。他18日接受彭博電視訪問時表示，「大陸官方必須決定，對本土市場保護到什麼程度。我的感覺是，隨著時間推移，市場終究會開放」。

黃仁勳表示，在川習會期間，他並未直接與中方官員討論輝達向大陸客戶銷售H200晶片計畫，但他承認，美中官員在會談中確實提到這個話題。他說：「川普總統與習近平主席進行了一些交流，我期待他們的決定。」

川普15日返回華府後表示，H200「確實被提及，我認為可能會有進展」，但沒有進一步說明。川普補充說，中國大陸尚未批准採購H200。