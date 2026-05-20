快訊

相對論／李鴻源vs.謝正倫 氣候挑戰 台灣用生命學防災

今晴朗酷熱上看36度高溫 吳德榮：明起水氣增 周六起將屢創高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達CEO黃仁勳看好AI黃金十年 直言相關建置仍在最初期

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
輝達執行長黃仁勳。路透
輝達執行長黃仁勳。路透

輝達將於美股20日盤後（台灣時間21日清晨）公布上季財報與後市展望前夕，執行長黃仁勳昨（19）日先釋出正向訊息，強調AI基礎設施建置仍在「最初期」，相關需求可望延續至未來十年。法人看好，黃仁勳唱旺AI商機，台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等供應鏈都將受惠。

黃仁勳出席戴爾在美國拉斯維加斯舉行的「Dell World大會」並受訪，釋出以上訊息。他提到，AI商機蓬勃發展，但記憶體與先進晶片持續短缺，是目前AI發展最大瓶頸，且還會短缺數年。業界認為，這意味南亞科、華邦、台積電等台廠，後續仍有多年好光景可期。

他強調，全球仍處於AI基建的最初期，至少未來十年都會有相關商機推動。AI基建需求持續推進，未來AI更可望走入實體，代表AI將會從數位邁入現實世界，屆時人類可望迎來歷史上首次的90兆美元實體產業規模。

AI需求未來新戰場將落在企業端，戴爾創辦人戴爾指出，過去一年公司接下新AI伺服器訂單需求的企業客戶，已新增1,000家，總客戶數上看5,000家。黃仁勳補充，當前AI世代已開始從先前的生成式AI邁入代理AI世代。

談到供應鏈吃緊，黃仁勳指出，供應鏈相關產能雖然每年都翻倍成長，甚至可能年成長四倍，但要跟上未來十年AI發展，仍是大挑戰。

黃仁勳及戴爾均認為，目前AI關鍵瓶頸在於記憶體、先進運算晶片。黃仁勳說，代理AI就好比一名員工，未來將可能出現數千億個代理AI，且將需要大量記憶體、基礎設施支援這些運算工作，就像筆電已經成為企業每名員工必備工具一樣。

黃仁勳透露，輝達雖然已提前二至三年規劃未來所需產能，並向美光、SK海力士等主要記憶體供應商高層說明未來AI需求龐大前景，仍無法從2023年預期到2027年會有如此大的記憶體需求。他認為，這波記憶體短缺狀況將延續數年。

黃仁勳 緯創 廣達

延伸閱讀

黃仁勳：中國終將開放AI晶片市場

投顧觀點／第一金黃詣庭 盯美股財報

光聖迎光纖漲價商機 AI 需求火熱 訂單能見度看到年底

戴爾攜手輝達 搶攻代理式AI商機

相關新聞

晶片競賽…英特爾追趕台積 外資潑冷水

全球ＡＩ晶片競賽持續升溫，川普政府與英特爾（Intel）之間的連結，也讓半導體產業出現微妙變化。英特爾執行長陳立武十八日接受ＣＮＢＣ專訪時表示，英特爾下一代14A製程（等同一點四奈米級）有機會與台積電同期推出，那將是「重大突破」。就在英特爾高調釋出先進製程進展之際，美國總統川普也再度點名台積電，直言若當年更早祭出關稅保護，「那些生意本來都會是英特爾的，也就不會有台灣了」。

輝達CEO黃仁勳看好AI黃金十年 直言相關建置仍在最初期

輝達將於美股20日盤後（台灣時間21日清晨）公布上季財報與後市展望前夕，執行長黃仁勳昨（19）日先釋出正向訊息，強調AI基礎設施建置仍在「最初期」，相關需求可望延續至未來十年。法人看好，黃仁勳唱旺AI商機，台積電、鴻海、廣達、緯創等供應鏈都將受惠。

蘋果WWDC盛宴6月9日登場…庫克最後一場秀 台積、大立光等可望受惠

蘋果昨（19）日宣布，2026年全球開發者大會（WWDC）將於台灣時間6月9日凌晨1時揭開序幕，外界預期，蘋果將發表全新iOS 27作業系統，搭載AI技術的Siri，以及介面大改版的相機App等功能。

黃仁勳預期大陸市場終會開放 台灣依然會是半導體製造核心

輝達執行長黃仁勳表示，他預期北京當局最終會允許從美國進口AI晶片。他也提到，即便美國尋求提振國內晶片製造產能，台灣依然會是半導體製造核心。「因為各方面的需求都太強了」。

川普：美未保護好晶片業 重申調高關稅思維

美國總統川普在訪問中國大陸前，接受《財星》（Fortune）雜誌專訪時，重申他以關稅保護美國產業的思維，認為過去美國都未保護好晶片業，致使台積電崛起，否則「英特爾應該是目前舉世最大的企業」，「包辦所有生意，沒有台灣的事」。

英特爾：14A製程將追上台積

英特爾執行長陳立武表示，晶圓代工業務正逐漸取得實質進展，先進的18A製程良率正以每月7%-8%的幅度改善，下一代14A製程可望與台積電同等技術同時推出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。