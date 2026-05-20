輝達CEO黃仁勳看好AI黃金十年 直言相關建置仍在最初期

輝達將於美股20日盤後（台灣時間21日清晨）公布上季財報與後市展望前夕，執行長黃仁勳昨（19）日先釋出正向訊息，強調AI基礎設施建置仍在「最初期」，相關需求可望延續至未來十年。法人看好，黃仁勳唱旺AI商機，台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等供應鏈都將受惠。

黃仁勳出席戴爾在美國拉斯維加斯舉行的「Dell World大會」並受訪，釋出以上訊息。他提到，AI商機蓬勃發展，但記憶體與先進晶片持續短缺，是目前AI發展最大瓶頸，且還會短缺數年。業界認為，這意味南亞科、華邦、台積電等台廠，後續仍有多年好光景可期。

他強調，全球仍處於AI基建的最初期，至少未來十年都會有相關商機推動。AI基建需求持續推進，未來AI更可望走入實體，代表AI將會從數位邁入現實世界，屆時人類可望迎來歷史上首次的90兆美元實體產業規模。

AI需求未來新戰場將落在企業端，戴爾創辦人戴爾指出，過去一年公司接下新AI伺服器訂單需求的企業客戶，已新增1,000家，總客戶數上看5,000家。黃仁勳補充，當前AI世代已開始從先前的生成式AI邁入代理AI世代。

談到供應鏈吃緊，黃仁勳指出，供應鏈相關產能雖然每年都翻倍成長，甚至可能年成長四倍，但要跟上未來十年AI發展，仍是大挑戰。

黃仁勳及戴爾均認為，目前AI關鍵瓶頸在於記憶體、先進運算晶片。黃仁勳說，代理AI就好比一名員工，未來將可能出現數千億個代理AI，且將需要大量記憶體、基礎設施支援這些運算工作，就像筆電已經成為企業每名員工必備工具一樣。

黃仁勳透露，輝達雖然已提前二至三年規劃未來所需產能，並向美光、SK海力士等主要記憶體供應商高層說明未來AI需求龐大前景，仍無法從2023年預期到2027年會有如此大的記憶體需求。他認為，這波記憶體短缺狀況將延續數年。