三星大罷工 推演四劇本

三星電子與最大工會的勞資談判進入關鍵階段，市場高度關注原定明（21）日登場的大規模罷工是否成真。隨韓國法院日前部分支持三星提出的禁令申請，外界認為，三星短期全面停產風險已明顯下降，勞資雙方對獎金制度分歧仍大，業界同步推演四套可能劇本，牽動後續全球AI半導體供應鏈變化。

勞資雙方爭點在於獎金制度，工會要求取消獎金上限，固定以15%營業利益作為員工分紅；三星提出10%營業利益提列獎金，搭配一次性特別補償方案。

業界推論未來可能的四種走向。第一種機率最高，就是雙方在最後時刻達成妥協，目前AI伺服器與高頻寬記憶體（HBM）需求正值高峰，三星不願影響出貨，工會也傾向爭取實質讓步後收場，三星可能提高獎金方案或改善薪酬條件，避免衝擊營運。

第二種情境是罷工如期舉行但影響有限，除了三星半導體廠高度自動化，法院也要求部分核心人員留守，即便部分員工輪班罷工，產線仍有機會維持基本運作，對短期供給影響相對可控。

第三種劇本則是韓國政府介入。由於半導體占韓國出口比重極高，若罷工持續並影響產能，政府不排除啟動極少動用的「緊急仲裁」機制，強制罷工暫停30天，由官方介入協調。

市場最擔憂、但機率也最低的第四種劇本，則是長期對峙擴大至工程師與關鍵維護人員，衝擊HBM與AI晶片供應。業界強調，現階段全球HBM供給偏緊，若三星產能長時間受阻，恐牽動輝達Blackwell平台與AI資料中心建置進度。