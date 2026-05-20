衛星直連手機 還要再等等

衛星通訊成為電信營運商新藍海，電信三雄中華電信（2412）、台灣大（3045）及遠傳（4904）紛紛傳出國際業者合作進度。但考量市場量能與需求，目前衛星商業服務主打政府及企業客戶，消費者最期待的衛星直連手機（Direct-to-Cell）服務，還要再等等。

盤點電信三雄衛星布局進度，中華電信擁有高軌衛星ST-2、OneWeb低軌衛星及SES O3b中軌衛星，並與美國Astranis規劃年底發射台灣首顆專屬衛星；台灣大已與AST SpaceMobile簽署合作備忘錄；遠傳則拿下Amazon Leo台灣經銷。

目前進入台灣市場的低軌衛星服務OneWeb、Amazon Leo則以政府及企業客戶為主，然而消費者可望透過B2B2C的模式使用衛星服務，例如在飛機上使用無線上網，就是透過衛星傳輸。

日前中華電信董事長簡志誠透露，衛星服務在政府及企業端銷售及預售表現亮眼，在手訂單也遠超過十億元水準，未來仍將穩定成長。