中華電：樂見產業夥伴投入衛星市場

全球ＡＩ晶片競賽持續升溫，川普政府與英特爾（Intel）之間的連結，也讓半導體產業出現微妙變化。英特爾執行長陳立武十八日接受ＣＮＢＣ專訪時表示，英特爾下一代14A製程（等同一點四奈米級）有機會與台積電同期推出，那將是「重大突破」。就在英特爾高調釋出先進製程進展之際，美國總統川普也再度點名台積電，直言若當年更早祭出關稅保護，「那些生意本來都會是英特爾的，也就不會有台灣了」。

2026-05-20 04:04