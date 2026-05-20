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中華電：樂見產業夥伴投入衛星市場

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）是國內唯一具備高、中、低多軌道衛星群的電信業者，持續爭取SpaceX及Amazon LEO合作，中華電信昨（19）日指出，樂見產業夥伴共同投入衛星市場，中華電信策略是打造透過「多軌道、多星系、多路由」整合高、中、低軌衛星與地面網路，依不同情境提供最適通訊方案。

中華電信表示，衛星通訊對台灣至關重要，愈多國際衛星業者落地台灣，有助於豐富衛星生態系、促進產業發展，樂見產業夥伴共同投入衛星市場，推動台灣衛星產業持續成長與繁榮。中華電信重申，對Amazon LEO 及其他國際業者，保持開放合作。

中華電信在低軌衛星業務已經引進OneWeb，中軌導入SES，加上既有高軌資源，年底可望與美國Astranis衛星公司策略合作，引進第三代MicroGEO（小型地球同步軌道）衛星，具備快速部署、高效能與高可靠性。

中華電 SpaceX

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