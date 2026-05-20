記憶體雙雄 海外募資千億用於購料與擴產 法人看好有助後續搶商機

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）解決方案大廠群聯（8299）昨（19）日宣布，完成首次海外無擔保可轉換公司債（ECB）訂價，募得8億美元（約新台幣253.2億元）。加計DRAM大廠南亞科（2408）日前完成787億元私募增資，本土記憶體雙雄今年來已在海外募集逾千億元資金，為台灣記憶體業歷來最大手筆。

台灣記憶體業者過去幾年甚少在海外募資，隨著AI推升記憶體需求爆發，市場大缺貨，相關廠商大發利市之際，也需要更多資金用來購料與擴產。南亞科、群聯大筆銀彈陸續上膛，法人看好有助後續搶下更多商機。

群聯表示，此次ECB發行分為A、B兩券，各募資4億美元，皆採零票面利率、5年期架構，並同步在新加坡交易所掛牌。其中，A券轉換溢價率25%、B券達30%，且兩券殖利率皆為負0.25%，代表國際資金願意以更高價格押注群聯未來成長。

群聯執行長潘健成表示，隨AI應用快速擴散，市場對高效能儲存與資料基礎架構需求明顯增加，群聯也正從傳統NAND控制IC與儲存方案供應商，逐步轉型為AI儲存基礎架構暨邊緣AI運算平台業者，未來將聚焦AI資料平台、企業級儲存產品與軟硬體整合方案，並持續與全球夥伴擴大合作布局。

潘健成認為，AI應用已不再侷限於大型資料中心，而是逐步擴展至製造、醫療、金融與邊緣裝置等場域，帶動高效能儲存、資料處理與低延遲運算需求同步提升，因此，除了掌握控制IC核心技術，更重要的是藉由完整解決方案提高附加價值，推升後續營運成長動能。

業界補充，群聯此次募資用途明確鎖定「外幣購料」，顯示在AI固態硬碟（SSD）、企業級儲存與高階NAND需求強勁下，公司正提前備妥銀彈，以因應後續擴大的採購與出貨需求。

群聯積極備妥銀彈之餘，南亞科日前也辦理3億5,157萬股私募，引進鎧俠（Kioxia）、晟碟（SanDisk）、SK海力士集團、思科（Cisco）等日、韓、美科技四巨頭資金，合計募得787億元，藉此強化與客戶間供應關係，並提升DDR5與LPDDR5等新世代產品供應能力，進一步鞏固AI價值鏈布局。

法人指出，AI帶動這一波記憶體需求爆發，是結構性成長，與過去PC、手機景氣循環不同，南亞科、群聯相繼完成大規模募資，意味台灣記憶體業者正加速擴充銀彈與資源，提前卡位下一階段AI基礎建設商機。