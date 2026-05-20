遠傳低軌衛星網路服務跨步 與亞馬遜Amazon Leo簽署合作協議

亞馬遜（Amazon）旗下低軌衛星網路服務「Amazon Leo」將在台灣推出服務了。遠傳電信（4904）昨（19）日宣布與亞馬遜Amazon Leo簽署合作協議，成為台灣授權經銷商。是繼中華電信（2412）引進低軌衛星營運商OneWeb後，第二家即將登台的低軌衛星服務。

市場預期，Amazon Leo將於2027年上半年推出商業服務，台灣可望跟上全球首發市場行列。遠傳今（20）日將舉行股東會，預期經營團隊將針對Amazon Leo規劃及整體衛星服務布局提出更多說明。

Amazon Leo近期持續發射衛星，為商業化做準備，除了取得航空、電信、美國太空總署等產業與官方機構訂單，近日更以11.57億美元收購衛星通訊公司Globalstar，被視為Amazon Leo將加速推動衛星直連手機（Direct-to-Cell）的策略。

遠傳以擁有28GHz頻譜優勢取得Amazon Leo台灣授權經銷商，但未強調是否為「獨家」授權，中華電信也未放棄，持續積極爭取與Amazon Leo「直接合作」。

日前數位部長林宜敬在臉書上預告，Amazon Leo預計2027年上半年在全球提供商業服務，也包含台灣。

遠傳總經理井琪表示，遠傳長期投入網路建設與新技術研發，強化通訊基礎韌性和擴展服務組合，成為Amazon Leo授權夥伴，將高速低軌衛星網路服務引進台灣；對特殊產業需求，如海事、農業及礦業，也有特別的服務設計。

遠傳指出，相較傳統衛星方案，Amazon Leo具備更低延遲、更高頻寬與廣覆蓋特性，滿足企業對效能與可靠度的高標準需求，客戶終端設備設計輕巧高效，用戶可透過多種不同尺寸設備連線。

在連網速度上，企業級旗艦款Leo Ultra下載速度最高可達1 Gbps、上傳速度可達400 Mbps，可支援高流量、高即時性的企業關鍵應用。

遠傳尚未公布服務上市時間，但已在官網發出低軌衛星通訊服務訊息，將衛星網路納入整體網路架構和電信服務組合，強化偏鄉、災害應變與關鍵通訊韌性，協助公部門民生應用與企業用戶網路連線服務不中斷。