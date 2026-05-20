快訊

相對論／李鴻源vs.謝正倫 氣候挑戰 台灣用生命學防災

今晴朗酷熱上看36度高溫 吳德榮：明起水氣增 周六起將屢創高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

遠傳低軌衛星網路服務跨步 與亞馬遜Amazon Leo簽署合作協議

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
亞馬遜（Amazon）旗下低軌衛星網路服務「Amazon Leo」將在台灣推出服務了。 美聯社
亞馬遜（Amazon）旗下低軌衛星網路服務「Amazon Leo」將在台灣推出服務了。 美聯社

亞馬遜（Amazon）旗下低軌衛星網路服務「Amazon Leo」將在台灣推出服務了。遠傳電信（4904）昨（19）日宣布與亞馬遜Amazon Leo簽署合作協議，成為台灣授權經銷商。是繼中華電信（2412）引進低軌衛星營運商OneWeb後，第二家即將登台的低軌衛星服務。

市場預期，Amazon Leo將於2027年上半年推出商業服務，台灣可望跟上全球首發市場行列。遠傳今（20）日將舉行股東會，預期經營團隊將針對Amazon Leo規劃及整體衛星服務布局提出更多說明。

Amazon Leo近期持續發射衛星，為商業化做準備，除了取得航空、電信、美國太空總署等產業與官方機構訂單，近日更以11.57億美元收購衛星通訊公司Globalstar，被視為Amazon Leo將加速推動衛星直連手機（Direct-to-Cell）的策略。

遠傳以擁有28GHz頻譜優勢取得Amazon Leo台灣授權經銷商，但未強調是否為「獨家」授權，中華電信也未放棄，持續積極爭取與Amazon Leo「直接合作」。

日前數位部長林宜敬在臉書上預告，Amazon Leo預計2027年上半年在全球提供商業服務，也包含台灣。

遠傳總經理井琪表示，遠傳長期投入網路建設與新技術研發，強化通訊基礎韌性和擴展服務組合，成為Amazon Leo授權夥伴，將高速低軌衛星網路服務引進台灣；對特殊產業需求，如海事、農業及礦業，也有特別的服務設計。

遠傳指出，相較傳統衛星方案，Amazon Leo具備更低延遲、更高頻寬與廣覆蓋特性，滿足企業對效能與可靠度的高標準需求，客戶終端設備設計輕巧高效，用戶可透過多種不同尺寸設備連線。

在連網速度上，企業級旗艦款Leo Ultra下載速度最高可達1 Gbps、上傳速度可達400 Mbps，可支援高流量、高即時性的企業關鍵應用。

遠傳尚未公布服務上市時間，但已在官網發出低軌衛星通訊服務訊息，將衛星網路納入整體網路架構和電信服務組合，強化偏鄉、災害應變與關鍵通訊韌性，協助公部門民生應用與企業用戶網路連線服務不中斷。

遠傳 Amazon 遠傳電信

延伸閱讀

遠傳宣布成為亞馬遜Amazon Leo授權經銷商 引進高速低軌衛星服務

啓碁衝運算 多路進擊

台股月線攻防激烈！低軌衛星高空不墜 敬鵬、事欣科連飆2漲停

長光全新遙感衛星出廠

相關新聞

晶片競賽…英特爾追趕台積 外資潑冷水

全球ＡＩ晶片競賽持續升溫，川普政府與英特爾（Intel）之間的連結，也讓半導體產業出現微妙變化。英特爾執行長陳立武十八日接受ＣＮＢＣ專訪時表示，英特爾下一代14A製程（等同一點四奈米級）有機會與台積電同期推出，那將是「重大突破」。就在英特爾高調釋出先進製程進展之際，美國總統川普也再度點名台積電，直言若當年更早祭出關稅保護，「那些生意本來都會是英特爾的，也就不會有台灣了」。

輝達CEO黃仁勳看好AI黃金十年 直言相關建置仍在最初期

輝達將於美股20日盤後（台灣時間21日清晨）公布上季財報與後市展望前夕，執行長黃仁勳昨（19）日先釋出正向訊息，強調AI基礎設施建置仍在「最初期」，相關需求可望延續至未來十年。法人看好，黃仁勳唱旺AI商機，台積電、鴻海、廣達、緯創等供應鏈都將受惠。

蘋果WWDC盛宴6月9日登場…庫克最後一場秀 台積、大立光等可望受惠

蘋果昨（19）日宣布，2026年全球開發者大會（WWDC）將於台灣時間6月9日凌晨1時揭開序幕，外界預期，蘋果將發表全新iOS 27作業系統，搭載AI技術的Siri，以及介面大改版的相機App等功能。

黃仁勳預期大陸市場終會開放 台灣依然會是半導體製造核心

輝達執行長黃仁勳表示，他預期北京當局最終會允許從美國進口AI晶片。他也提到，即便美國尋求提振國內晶片製造產能，台灣依然會是半導體製造核心。「因為各方面的需求都太強了」。

川普：美未保護好晶片業 重申調高關稅思維

美國總統川普在訪問中國大陸前，接受《財星》（Fortune）雜誌專訪時，重申他以關稅保護美國產業的思維，認為過去美國都未保護好晶片業，致使台積電崛起，否則「英特爾應該是目前舉世最大的企業」，「包辦所有生意，沒有台灣的事」。

英特爾：14A製程將追上台積

英特爾執行長陳立武表示，晶圓代工業務正逐漸取得實質進展，先進的18A製程良率正以每月7%-8%的幅度改善，下一代14A製程可望與台積電同等技術同時推出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。