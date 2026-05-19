戴爾攜手輝達 搶攻代理式AI商機

戴爾（DELL）19日宣布擴展Dell AI Factory with NVIDIA，推出多項創新，協助企業加速AI從概念驗證（PoC）邁向正式部署與規模化應用。目前全球已有超過5,000家客戶部署Dell AI Factory。此外，戴爾搶攻大規模代理式AI應用，搭載NVIDIA NemoClaw 支援的桌邊型解決方案，讓企業可於本地環境中建構並執行安全、自主的代理，確保資料無須離開企業環境。

戴爾表示，無論AI發展成熟度高低，資料可用性與資料品質仍是企業AI導入過程中的主要挑戰。若缺乏可信任且 AI-ready的資料基礎，即使具備完善基礎架構，AI專案仍可能停留於測試階段，難以真正投入正式環境。

對此，戴爾科技攜手NVIDIA，透過更簡化且整合的AI解決方案，協助企業最高加速84%的價值實現時間（time-to-value），並更有效推動 AI規模化部署。

隨著代理式AI工作負載日益複雜，雲端成本與資料主權需求持續提升，企業也開始尋求更具可控性與成本效率的AI部署模式。

全新Dell Deskside Agentic AI解決方案結合戴爾科技高效能工作站與NVIDIA NemoClaw，可協助企業於本地環境中安全建構與執行自主 AI agents，並確保資料無須離開裝置。

戴爾科技指出，透過戴爾科技端到端服務支援，此方案適用於軟體工程、學術研究及高度監管產業等應用場景，協助企業將浮動的雲端token成本轉化為可預測的基礎架構投資。

戴爾科技表示，透過 Dell Deskside Agentic AI，企業最快可於三個月內達到與公有雲 API 相當的成本效益。

此外，作為自主 AI agents安全執行環境的NVIDIA OpenShell，現已全面支援Dell AI Factory with NVIDIA，讓企業可於具隱私控管機制的環境中建構、部署與管理AI agents，支援範圍涵蓋Dell Pro Precision Tower 工作站、Dell Pro Max with GB10 與 GB300，以及 Dell PowerEdge XE 伺服器。

戴爾科技持續擴展AI基礎架構產品組合，推出專為現代企業AI工作負載打造的全新系統。作為機架級基礎架構領導廠商，戴爾科技目前出貨量已超越競爭者兩倍以上，並進一步推出Dell PowerRack，完善其業界最完整的AI基礎架構布局。