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藍思7年內靠買台廠壯大！五折收購巨騰股權 去年底買元拾科技切入輝達

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
藍思董事長周群飛（右）與蘋果營運長Sabih Khan（左）。藍思官網
藍思董事長周群飛（右）與蘋果營運長Sabih Khan（左）。藍思官網

藍思科技18日晚間宣布與巨騰國際達成協議，將以7.34億元港幣（約29.27億新台幣）收購鄭家27.81%股權，若完成交易，巨騰將從台商正式變成陸企。藍思去年底才收購輝達AI伺服器機櫃廠元拾科技95%股權，7年內，從iPhone保護玻璃商靠著買台灣工廠股權，順利跨足筆電、輝達AI伺服器、機器人供應鏈，成紅色供應鏈領頭羊。

巨騰停牌近一個月，終於18日晚間與藍思共同公告，藍思將透過中信里昂證券提出以折價46%（以停牌前最後收盤價4.05元計算），也就是每股2.2元港幣價格收購巨騰國際27.81%股權消息，賣方就是本報日前獨家披露，有意退出經營的鄭家(董事長鄭立育、夫人林美麗及掌握的南亞（1303）管理)。

2.2元港幣價格不僅低於巨騰3.7元港幣淨值，更低於傳言的11元港幣價格，足以顯示鄭家退出經營的立場。

藍思科技是智慧手機保護玻璃龍頭，創辦人周群飛原是湖南鄉下打工少女，半工半讀唸完夜校，畢業後從深圳玻璃加工廠打工女做起，不僅嫁給工廠老闆，最後更於2003年創業，2008年成為蘋果iPhone供應鏈，成為又一個打工仔創業成中國大陸五百強企業的傳奇故事。

連三買 藍思靠吃台灣供應鏈壯大

不滿足於iPhone玻璃供應商，藍思2020年用419億元買下可成中國機殼工廠，直接切入蘋果iPhone機構件供應鏈，並掌握金屬筆電機殼製造能力。

法人指出，更該應該注意藍思在2025年12月收購一家PMG國際投資公司100%股權，這家公司手握95.11%的元拾科技股權，這家公司是鎂合金大型機櫃加工業者，已是輝達的RVL認證供應商，提供GB200/GB300NVL72伺服器的機櫃、導軌及托盤模組，藍思成功的一手，直接卡進NVIDIA最當紅AI伺服器機櫃供應鏈。

據了解，目前伺服器機櫃機架供應商僅5家取得NVIDIA的RVL，元拾就是其中一家，元拾科技另持股近5%股東叫品達科技，兩家董事長都是呂松壽，品達為液冷模組供應商，生產水冷板及分歧管，目前資本額15億元，總部在桃園大溪。

換言之，藍思此次若順利收購鄭家股權，成為巨騰股東中僅次於中國交通銀行的第二大股東，巨騰將宣告從台資企業變成紅色供應鏈，由於巨騰是全球最大筆電塑膠機殼廠，意味藍思藉此將可接觸全球筆電品牌客戶。

藍思從手機保護玻璃供應商，短短7年就成為中國大陸的消費性電子與伺服器機構件供應商，策略就是併購台灣供應鏈，過去台廠因全球化佈局早，在地緣政治效應發酵下，鑑於利潤壓縮及品牌客戶的授意，陸續出售中國大陸手機、筆電機殼工廠給陸企，出售印度手機ＥＭＳ廠給印度當地企業，但都是為將資源集中高利潤業務，如AI伺服器或車用市場。

根據藍思公告，收購巨騰將藉此加速全球化，並補足筆電與手持裝置塑膠機殼製造經驗。藍思公告指出，巨騰在筆電外殼及手持裝置外殼具備成熟製造經驗及技術積累，與藍思現有結構件、功能模組及整機組裝業務形成互補，有助於拓展產品及客戶覆蓋範圍，目標是提升在全球精密製造競爭格局中話語權。

如今藍思不止步於消費性電子機構業務，不僅生產人型機器人及機器人，投資普渡機器人，打入智元機器人供應鏈，現在也將目標瞄準台廠視為高利潤的AI伺服器領域，未來AI供應鏈競爭中，紅色供應鏈的追趕也將是法人高度關注一環。

輝達 陸企 iPhone

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