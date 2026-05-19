經部智慧機器人研發中心成立 聚焦醫療物流等4應用
經濟部今天宣布，攜手國發會、國科會共同打造「智慧機器人創新與應用研發中心」，於工研院六甲院區正式成立，將聚焦醫療照護、物流倉儲、餐飲服務及巡檢救災等4大應用領域，盼串聯台南沙崙、柳營等基地，打造台南AI產業金三角，協助台廠搶進全球智慧機器人供應鏈。
經濟部表示，政府積極推動AI新十大建設，行政院核定智慧機器人產業推動方案後，經濟部產業技術司規劃4年投入新台幣30億元，支持工研院建置智慧機器人創新與應用研發中心。
經濟部次長何晉滄表示，研發中心將提供機器人系統整合、AI感知與決策、關鍵模組開發及場域驗證等服務，強化服務型機器人軟硬體系統與模擬平台發展，縮短研發到應用的距離。
何晉滄指出，中心也將從技術開發初期即導入商業模式規劃，並串聯六甲與沙崙場域，協助業者進行客製化驗證與優化，加速產品上市，盼協助台灣廠商從零組件供應，進一步邁向整體解決方案輸出。
技術司表示，研發中心將以實證沙盒與新創孵化為核心任務，提供技術驗證與應用測試環境，協助新創及中小企業推動技術商品化與產業應用。同時中心將扮演新創加速器的角色，除提供育成空間外，也將提供高階GPU算力，可同時運行大型通用場景描述（USD）、即時光追渲染及數位孿生物理模擬等應用，協助新創進行模型訓練與驗證。
此外，中心也將協助新創團隊進行商業策略、市場定位及媒合投資資源，包括國發基金創投資源等，盼推動本土新創逐步成長為中大型企業。
技術司表示，經濟部長期在南部投入科專資源，推動技術研發與產業轉型，近3年已協助台南超過400家企業完成技術升級，並布局高頻、高功率化合物半導體等關鍵技術。未來將進一步鎖定AI與智慧機器人領域，串聯國科會台南沙崙「智慧機器人研究中心」及台南柳營「智慧機器人產業聚落」，整合零組件、AI模型與整機服務，帶動產學研合作，加速產品量產與落地應用。
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