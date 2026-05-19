元太集結15家品牌 於COMPUTEX 2026打造彩色電子紙數位相框主題牆

全球電子紙領導廠商 E Ink 元太（8069）科技將於 COMPUTEX 2026 打造個人化電子紙應用展示，集結彩色電子紙數位相框、電子紙螢幕、手機尺寸閱讀裝置與多款生活風格產品，呈現電子紙從閱讀、零售與公共資訊顯示，進一步走入個人空間與新世代辦公場景的多元可能。

元太科技首度於 COMPUTEX 2026 集結全球 15 家品牌共同展出彩色電子紙數位相框，並以主題牆形式呈現 7.3 吋至 40.5 吋的多元尺寸與設計，其中以10 吋與 13.3 吋為目前市場主流規格，為本次展覽亮點之一。展出的多款產品採用 E Ink Spectra™ 6 彩色電子紙技術，具備鮮明色彩、類紙顯示、無背光不刺眼與低耗電等特性，可自然呈現家庭照片、插畫、數位藝術與生活資訊。可滿足居家擺設、桌面展示與壁掛藝術等需求。

彩色電子紙具備低耗能、類紙顯示與無背光不刺眼等特性，應用場景正從數位看板、公共資訊顯示與電子閱讀器，逐步延伸至居家、辦公與日常生活。隨著消費者對舒適觀看、低干擾顯示與風格化科技產品的需求提升，電子紙正成為兼具科技感與生活美學的新型態顯示媒介。

隨著彩色電子紙顯示技術持續進化，數位相框已從照片播放裝置，轉型為結合藝術展示、空間氛圍營造與智慧資訊顯示的新型態載具。由於電子紙僅在畫面更新時耗電，產品可不需外接電源線即可長時間展示，讓桌面擺設、壁掛藝術、商務空間裝飾與智慧家居整合更具彈性，也降低線材對空間美感的影響。此次展區亦蒐羅多款已上市或可正式購買的產品，並同步展示線上通路與銷售資訊，讓參觀者現場體驗後即可進一步了解購買方式。

這次展出的電子紙相框品牌包括：Aelig、Arzopa、AURA、Bloomin8、DESIGN、JoyInk 墨幀、Kokonna、PocketBook、Reflection Frame、SmartWiz、SwitchBot、SWISH、YeconTech 深圳益光、艾普思、廈門星縱智能。（以上按品牌英文首字字母順序排列）

除了數位相框外，電子紙顯示器（eMonitor）市場也迎來更多元的發展。包含 Dasung 大上、Bigme 與 AOC 等品牌持續推出電子紙螢幕產品，亦有筆記型電腦品牌投入相關應用，反映電子紙技術正從閱讀裝置延伸至更廣泛的生產力工具與個人化顯示場景。在遠距工作、混合辦公與數位極簡生活趨勢帶動下，電子紙於桌面工作環境與個人空間中的應用潛力備受關注。

近年手機尺寸的電子紙閱讀裝置也逐漸蔚為潮流，成為兼具科技感與風格化的個人化裝置。愈來愈多消費者將電子紙產品視為日常穿搭、生活風格與數位極簡實踐的一部分，帶動電子紙應用從功能性閱讀設備，進一步延伸至生活美學與個人科技配件市場。

透過此次 COMPUTEX 2026 個人化電子紙應用展示，元太科技期望攜手生態圈合作夥伴，共同拓展電子紙於消費性應用市場的創新想像。從數位相框、電子紙螢幕到手機尺寸閱讀裝置，電子紙正以低耗能、自然顯示與融入空間的特性，成為數位生活美學的重要顯示媒介。