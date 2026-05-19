Amazon Leo將登台！遠傳成亞馬遜授權經銷商 下載速度最高達1Gbps
全球電商與雲端運算巨擘亞馬遜（Amazon）旗下低軌衛星網路服務「Amazon Leo」登台時間成為全台關注焦點，遠傳（4904）宣布與全球電商與雲端運算巨擘亞馬遜（Amazon）旗下低軌衛星網路服務「Amazon Leo」正式簽署合作協議，成為其台灣授權經銷商。遠傳將以自身厚實的網路營運經驗與資通訊整合實力，為台灣客戶提供可靠且快速的網路連線，並超越傳統網路的服務範圍。
低軌衛星服務成全球關注焦點，繼中華電信（2412）引進OneWeb的低軌衛星服務後，遠傳及中華電信也積極爭取「Amazon Leo」在台落地服務。
遠傳總經理井琪表示，遠傳長期投入網路建設與新技術研發，持續強化通訊基礎韌性和擴展服務組合，很高興成為「Amazon Leo」授權夥伴，並攜手將其高速低軌衛星網路服務引進台灣。低地球軌道衛星設計用於支援廣泛覆蓋範圍、低延遲，以及在地形或極端天氣可能限制傳統網路效能的區域之連結需求。對特殊產業需求，如海事、農業及礦業，也有特別的服務設計。
遠傳指出，低軌衛星通訊不受地形限制，可快速提供穩定連線，補足地面網路難以全面覆蓋的需求；相較傳統衛星方案，「Amazon Leo」低軌道衛星服務具備更低延遲、更高頻寬與廣覆蓋特性，滿足企業對效能與可靠度的高標準需求。「Amazon Leo」客戶終端設備設計輕巧高效，用戶可透過多款大小不同的設備連線，其中企業級旗艦款Leo Ultra下載速度最高可達1 Gbps、上傳速度可達400 Mbps，可支援高流量、高即時性的企業關鍵應用。
遠傳長期深耕網路科技迭代更新，並累積豐富的產業經驗與研發能量；透過「Amazon Leo」納入整體網路架構和電信服務組合，將協助公部門民生應用與企業用戶，維持關鍵系統與營運流程所需的網路連線，確保服務不中斷。
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